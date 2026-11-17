Os estabelecimentos de alojamento turístico da Madeira registaram uma quebra nas taxas de ocupação durante o terceiro trimestre deste ano, apesar do aumento do número de hóspedes, dormidas e receitas. Entre Julho e Setembro, a taxa líquida de ocupação-cama fixou-se nos 72,3%, menos 3,7 pontos percentuais do que no mesmo período de 2025, enquanto a ocupação-quarto recuou três pontos percentuais, passando de 86,5% para 83,5%.

Os dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) revelam, assim, um contraste entre a evolução da ocupação e os resultados financeiros do sector. Mesmo com uma menor proporção da capacidade disponível ocupada, os proveitos totais do alojamento turístico cresceram 9%, atingindo 311,7 milhões de euros. Já os proveitos de aposento aumentaram 8,4%, para 227,1 milhões de euros.

Entre Julho e Setembro, a Região recebeu 737,3 mil hóspedes nos estabelecimentos de alojamento turístico, responsáveis por cerca de quatro milhões de dormidas. Estes números representam crescimentos homólogos de 2,7% e 2,8%, respectivamente.

Ainda assim, a evolução das dormidas evidencia um abrandamento face aos resultados alcançados no ano passado. No terceiro trimestre de 2025, o crescimento homólogo tinha sido de 9,9%, enquanto no período correspondente deste ano se ficou pelos 2,8%. Nos primeiros dois trimestres de 2026, os aumentos tinham sido de 2,6% e 1,9%, respectivamente.

Importa ressalvar que as taxas de ocupação divulgadas pela DREM excluem o alojamento local com menos de 10 camas, pelo que não abrangem a totalidade dos estabelecimentos considerados nas estatísticas de hóspedes e dormidas.

Quartos ocupados rendem mais apesar da quebra na ocupação

A redução das taxas de ocupação não impediu o crescimento dos indicadores de rentabilidade do sector. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) atingiu 129,22 euros, mais 4% do que no terceiro trimestre de 2025, colocando a Madeira na segunda posição entre as nove regiões NUTS II do País.

Por sua vez, o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) aumentou 7,8%, fixando-se nos 154,83 euros. Na hotelaria, este indicador atingiu 162,86 euros, uma subida de 9,1%, enquanto o rendimento por quarto disponível cresceu 5,4%, para 140,65 euros.

Os hotéis de cinco estrelas apresentaram os valores mais elevados, com um rendimento médio de 244,54 euros por quarto ocupado, mais 8,4%, e de 206,39 euros por quarto disponível, um acréscimo de 5,9%.

Porto Santo lidera crescimento e Funchal perde dormidas

A evolução das dormidas não foi uniforme nos 11 municípios da Região. O Porto Santo destacou-se com o maior crescimento homólogo, de 27,2%, impulsionado sobretudo pelo aumento de 70,5% nas dormidas de residentes no estrangeiro. O mercado nacional também apresentou uma evolução positiva, de 17,7%.

Apesar deste crescimento, os residentes em Portugal continuam a representar a maioria das dormidas na ilha dourada, com uma quota de 76%.

Já o Funchal, responsável por 54,3% das dormidas registadas na Região, apresentou uma quebra de 0,3%, para cerca de 2,2 milhões. No principal município turístico da Madeira, as dormidas de residentes em Portugal diminuíram 2,1%, enquanto as dos residentes no estrangeiro cresceram apenas 0,1%.

Santa Cruz manteve-se na segunda posição regional, concentrando 10,9% das dormidas, num total de 431,6 mil. O crescimento foi residual, de 0,1%, reflectindo uma quebra de 0,9% no mercado estrangeiro e um aumento de 9,6% no nacional.

Mercado nacional cresce 9%

O mercado nacional voltou a apresentar um crescimento superior ao dos principais mercados internacionais. No terceiro trimestre, as dormidas de residentes em Portugal aumentaram 9%, representando 19,6% do total registado no alojamento turístico regional.

Em contrapartida, as dormidas dos residentes no estrangeiro cresceram apenas 1,3%, apesar de continuarem a representar a grande maioria da actividade, com uma quota de 79,8%.

A Alemanha manteve-se como principal mercado emissor estrangeiro, concentrando 16% das dormidas, embora tenha registado uma quebra de 1%. Seguiu-se o Reino Unido, com 14,5% e uma diminuição de 2,8%.

França e Países Baixos apresentaram crescimentos de 5,8%, enquanto o mercado polaco recuou 5,8%.

Alojamento local cresce acima da hotelaria

A hotelaria continuou a concentrar a maior parte das dormidas na Região, com uma quota de 65,3%, correspondente a cerca de 2,6 milhões. O crescimento homólogo foi, contudo, de apenas 1,3%.

O alojamento local, responsável por 32,6% das dormidas, registou um aumento mais expressivo, de 6,3%. Já o turismo no espaço rural e de habitação apresentou uma redução de 4,8%.

Entre as diferentes categorias hoteleiras, os apartamentos turísticos destacaram-se com um aumento de 29% nas dormidas, seguindo-se os hotéis de cinco estrelas, com um crescimento de 9,7%.

A estada média no conjunto do alojamento turístico manteve-se nas 4,82 noites, o mesmo valor registado no terceiro trimestre do ano passado.