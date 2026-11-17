Nem todos os cães e gatos se sentem confortáveis numa viagem de carro ou numa deslocação à clínica. Para alguns animais, especialmente os mais idosos, com mobilidade reduzida ou particularmente sensíveis, o ambiente familiar de casa pode proporcionar uma experiência mais tranquila.

É a pensar nestas necessidades que a Biovetnatura disponibiliza consultas veterinárias ao domicílio em toda a ilha da Madeira, permitindo que os tutores tenham acesso a cuidados de saúde animal sem sair de casa.

Cuidados veterinários no conforto do seu lar

Com uma equipa experiente e quase duas décadas de atividade na Madeira, a Biovetnatura presta um conjunto de serviços veterinários ao domicílio para cães e gatos, nomeadamente:

Consultas veterinárias e avaliação do estado geral de saúde;

e avaliação do estado geral de saúde; Vacinação e desparasitação , de acordo com as necessidades de cada animal;

, de acordo com as necessidades de cada animal; Medicina preventiva e acompanhamento de animais séniores;

e acompanhamento de animais séniores; Acompanhamento de doenças crónicas e reavaliações clínicas;

e reavaliações clínicas; Tratamentos e colheitas para análises , quando clinicamente adequados;

, quando clinicamente adequados; Aconselhamento personalizado sobre saúde, alimentação e bem-estar.

O atendimento ao domicílio é também uma solução prática para famílias com vários animais ou tutores com dificuldades de deslocação.

Sempre que o quadro clínico exige meios complementares de diagnóstico, cirurgia ou cuidados diferenciados, a equipa assegura a orientação e o encaminhamento adequado para as clínicas.

Uma relação de confiança que vai além da consulta

Na Biovetnatura, acreditamos que a medicina veterinária deve ser próxima, acessível e centrada nas necessidades de cada paciente.

Os domicílios fazem parte da nossa atividade há muitos anos. Esta experiência, inicialmente muito ligada ao acompanhamento de animais de produção e explorações pecuárias, estende-se também aos animais de companhia, reforçando o compromisso de cuidar em qualquer ponto da ilha.

Com clínicas em Santana e Machico, a Biovetnatura combina instalações modernas, meios de diagnóstico e uma equipa dedicada com a possibilidade de prestar cuidados no ambiente familiar dos animais.

De Machico ao Porto Moniz, estamos mais perto

O serviço de consultas ao domicílio abrange toda a ilha da Madeira, incluindo Machico, Santa Cruz, Santana, Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, São Vicente e Porto Moniz.

As deslocações são realizadas mediante marcação e disponibilidade da equipa, garantindo a organização do atendimento e a qualidade dos cuidados prestados.

O seu cão ou gato precisa de acompanhamento veterinário? Fale connosco e marque uma consulta ao domicílio.

Biovetnatura – Clínica Veterinária

Machico: Rua Manuel Passos, 48 H, 9200-134 Machico

Santana: Rua Dr. João de Almada, 8 R/C, 9230-124 Santana

291 575 122 | 966 529 489

https://biovetnatura.pt

Na clínica ou em sua casa, o nosso compromisso é o mesmo: cuidar com proximidade, rigor e confiança.

Biovetnatura — Nós cuidamos!