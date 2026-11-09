Buscas por nadador-salvador foram retomadas esta manhã

Tal como noticiado ontem, as buscas pelo nadador-salvador desaparecido no mar, na zona do Lido, iriam ser retomadas esta manhã. E hoje, com o raiar do sol, pelas 7h20, os meios foram empenhados. Ainda sem resultados.

Buscas por nadador-salvador interrompidas devido ao anoitecer e retomadas de manhã As operações de busca de um nadador-salvador, de 37 anos, que se encontra desaparecido após, alegadamente, ter sido surpreendido e arrastado por uma onda, durante a tarde, na zona do Lido, foram interrompidas pelas 18h11, sem que se tivesse encontrado a vítima. A informação foi avançada, através de nota de imprensa, pela Autoridade Marítima Nacional, que informa que as buscas, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal, serão retomadas ao nascer do sol.

Isto porque, de acordo com nota de imprensa da Autoridade Marítima Nacional emitida há pouco (9h21), "as buscas pelo homem, de 37 anos, que se encontra desaparecido desde a tarde de ontem, 8 de Novembro, após, alegadamente, ter sido surpreendido e arrastado por uma onda, na zona do Lido, no concelho do Funchal, na ilha da Madeira, foram retomadas esta manhã".

​Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal, "estão empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e, por terra, elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal".

Acrescenta ainda que "o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima".

Na zona, o mar continua bastante agitado, mas muito mais calmo face ao cenário de ontem.