O Papa disse hoje que espera ver menos guerra e mais diálogo após as eleições intercalares nos EUA, nas quais votou, e nas quais os democratas conquistaram a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado.

"Gostava de ver uma maior capacidade de diálogo, de construção de pontes, de reconciliação", afirmou aos jornalistas, a bordo do avião que o levava de volta a Itália após uma viagem ao Uruguai, Argentina e Peru.

"Sei que isto também é um sonho, mas sei que é possível, por isso veremos", acrescentou, sublinhando que não faz comentários políticos.

A relação entre Leão XIV, que é norte-americano, e o Presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, tem sido bastante tensa, com divergências públicas sobre a política externa do país e acusações diretas, sobretudo desde abril.

Um dos principais pontos de discórdia tem sido a guerra com o Irão, iniciada com um ataque conjunto dos EUA e Israel em fevereiro, e que o Papa tem condenado diversas vezes.

Donald Trump já acusou o Papa de "ser fraco" e "brando com o crime" e disse que Leão XIV tem uma "postura terrível em política internacional" e que "não entende a guerra", considerando que a sua eleição se deveu apenas à sua nacionalidade.

O Papa respondeu garantindo que "não tem medo da administração norte-americana" e continuará a defender a paz.