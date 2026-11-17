O Clube de Produtores Continente da Madeira realiza amanhã, pelas 11 horas, o VIII Encontro Anual, no Museu da Banana, no Lugar de Baixo, na Ponta do Sol. A iniciativa ficará marcada pela divulgação do volume de compras efectuadas pela MC aos produtores hortofrutícolas da Região ao longo de 2026.

Sob o tema '30 anos Madeira, uma história de todos, um futuro para todos', o encontro servirá igualmente para apresentar as principais linhas estratégicas do Clube de Produtores Continente para 2027, numa sessão que contará com a presença do director regional da Agricultura e do director da GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana.

Pelo segundo ano consecutivo, será também atribuído o Prémio Excelência Madeira do Clube de Produtores Continente.

A sessão terá início às 11 horas, com a intervenção de João Pedro Santos, director de Operações do Continente na Madeira, seguindo-se, às 11h20, a apresentação 'Raízes que nos unem', a cargo de Ivone Silva, directora Comercial e de Stocks na Madeira.

Às 11h50, Mónica Sobreiro, do Clube de Produtores Continente, abordará 'O Caminho da Capacitação'. O programa prossegue às 12h10 com o momento 'Vamos celebrar', terminando com um convívio entre os participantes, previsto para as 13h10.