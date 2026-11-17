O duo Plectro a Bec apresenta 'A Ilha que se Escuta', um projecto musical que cruza a tradição oral madeirense com a criação contemporânea, numa viagem sonora por cinco localidades da Região Autónoma da Madeira.

Com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, a iniciativa prolonga-se até Dezembro, com concertos no Caniçal, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Funchal e Camacha.

Formado por Ricardo Mota e Sara Faria, o duo propõe um reencontro com melodias associadas à cultura popular madeirense. O programa é maioritariamente construído a partir das recolhas realizadas por António Aragão e Artur Andrade, apresentadas em arranjos de Artur Fernandes, especialmente concebidos para bandolim, bandola e flautas de bisel.

Partindo de materiais musicais transmitidos ao longo de gerações, o projecto procura preservar a identidade das melodias tradicionais, explorando simultaneamente novas sonoridades e possibilidades expressivas. A proposta pretende valorizar a tradição oral como património vivo e aproximar o público da memória e identidade musical da Madeira.

O nome Plectro a Bec resulta do encontro entre duas referências instrumentais: o plectro, associado aos instrumentos de corda dedilhada, e a expressão francesa 'flûte à bec', que designa a flauta de bisel.

O primeiro concerto realizou-se a 27 de Setembro, às 11h00, no Museu da Baleia, no Caniçal. Seguem-se as apresentações a 20 de Novembro, às 19h00, no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava; a 21 de Novembro, às 17h00, na Capela da Imaculada Conceição, em Câmara de Lobos; a 11 de Dezembro, às 18h00, na Torre do Capitão, no Funchal; e a 12 de Dezembro, às 17h00, na Capela de São José, na Camacha.

Todos os concertos têm entrada livre.