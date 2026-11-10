Retomadas buscas por homem na zona do Lido no Funchal

Foram retomadas esta manhã de terça-feira as buscas pelo homem, de 37 anos, que se encontra desaparecido desde a tarde de domingo, 8 de Novembro, após, alegadamente, ter sido surpreendido e arrastado por uma onda, na zona do Lido, no Funchal.

Nadador-salvador desaparecido no mar na zona do Lido Homem, de 37 anos e nacionalidade portuguesa, terá sido arrastado por uma onda. Está em curso uma operação de busca e salvamento, com meios marítimos e equipas em terra

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima do Funchal, estão empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e, por terra, elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal.



O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.