Buscas por nadador-salvador desaparecido no Lido suspensas até terça-feira

As buscas pelo nadador-salvador, de 37 anos, desaparecido desde a tarde de domingo, dia 8 de Novembro, na zona do Lido, no Funchal, foram interrompidas ao final da tarde desta segunda-feira, sem que a vítima tivesse sido localizada.

O homem, de nacionalidade portuguesa, terá sido surpreendido e arrastado por uma onda pelas 14h20 de domingo, quando se encontrava naquela zona costeira.

As operações de busca, retomadas esta segunda-feira pelas 7h20, foram coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal, Bruno Teles, e envolveram tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, elementos da Polícia Marítima e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Durante a manhã, foi também empenhado o helicóptero EH-101 Merlin, que realizou um plano de busca na área, tendo sido utilizadas duas embarcações nas operações à superfície. As buscas foram divididas em duas áreas: uma entre o Garajau e a Praia Almirante Reis, no Funchal, e outra entre o Porto do Funchal e a Doca das Cavacas.

O agravamento das condições do mar já tinha sido apontado como um factor que poderia dificultar as operações.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, as buscas serão retomadas amanhã de manhã.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado e continua a prestar apoio aos familiares do homem desaparecido.