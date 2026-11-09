Buscas pelo nadador-salvador desaparecido no Lido continuam sem resultados
Operações foram retomadas pelas 7h20 desta segunda-feira e envolveram um helicóptero e duas embarcações
As buscas pelo nadador-salvador, de 37 anos, que desapareceu ontem no mar, na zona do Lido, no Funchal, continuam sem resultados. As operações foram retomadas esta manhã, pelas 7h20, com o empenhamento de vários meios de busca e salvamento.
Buscas por nadador-salvador foram retomadas esta manhã
Tal como noticiado ontem, as buscas pelo nadador-salvador desaparecido no mar, na zona do Lido, iriam ser retomadas esta manhã. E hoje, com o raiar do sol, pelas 7h20, os meios foram empenhados. Ainda sem resultados.
Em declarações ao DIÁRIO, Bruno Teles, capitão do Porto do Funchal e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal, confirmou que o helicóptero EH-101 'Merlin' da Força Aérea Portuguesa já realizou um plano de busca na área, tendo também sido empenhadas duas embarcações para operações de busca à superfície. "Infelizmente, até agora não há resultados", adiantou o capitão, que alertou ainda para o agravamento das condições do mar, que poderá dificultar as operações.
As buscas foram divididas em duas áreas distintas: uma entre o Garajau e a Praia Almirante Reis, no Funchal, e outra entre o Porto do Funchal e a Doca das Cavacas.
Segundo Bruno Teles, encontra-se uma embarcação na água, estando previsto que as operações continuem até ao pôr-do-sol. Após a suspensão dos trabalhos, será divulgado um novo comunicado com informações sobre o ponto de situação.
O homem, de nacionalidade portuguesa e 37 anos, terá sido surpreendido e arrastado por uma onda, pelas 14h20 de domingo, na zona do Lido.
Nadador-salvador desaparecido no mar na zona do Lido
Homem, de 37 anos e nacionalidade portuguesa, terá sido arrastado por uma onda. Está em curso uma operação de busca e salvamento, com meios marítimos e equipas em terra
De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, as operações são coordenadas pelo capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal, envolvendo tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, por mar, e elementos da Polícia Marítima, por terra.
O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi igualmente ativado para prestar apoio aos familiares do homem desaparecido.
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