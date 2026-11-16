SESARAM participa em encontro nacional sobre prevenção de infecções

O SESARAM participou no Encontro Nacional do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), que decorreu em Lisboa, sob o tema 'Rumo a 2028: Estratégia, Governação e Implementação 2026-2028'.

Promovida pela Direcção-Geral da Saúde, a iniciativa reuniu profissionais e entidades de saúde para analisar o diagnóstico às unidades locais do programa e discutir as orientações para os próximos anos. A adequação dos recursos humanos, a constituição de equipas multidisciplinares e a articulação com os serviços estiveram entre os assuntos abordados.

O encontro debateu também a modernização dos sistemas de informação e da vigilância epidemiológica, bem como o potencial da inteligência artificial no apoio à detecção precoce de eventos e à identificação de tendências.

O SESARAM esteve representado por duas enfermeiras da sua unidade local do PPCIRA, acompanhando as orientações nacionais para reforçar a prevenção de infecções, a utilização adequada de antimicrobianos e a segurança dos cuidados de saúde.