Sismo de magnitude 5.5 na área do Madeira-Tore

Ocorreu esta madrugada um sismo de magnitude 5.5 na escala de Richter na região da Madeira-Tore.

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os sismógrafos registaram este sismo pelas 05h12, a 55 quilómetros de profundidade.

O Madeira-Tore é um importante arquipélago submarino que se encontra em águas marinhas portuguesas. É um planalto submarino que se estende ao longo de cerca de 700Km, entre o Norte do Arquipélago da Madeira e o continente.