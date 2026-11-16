ABAMA exige aumento do preço da banana pago aos produtores

A Associação de Organizações de Produtores da Banana da RAM (ABAMA) exige que a Empresa de Gestão do Sector da Banana (GESBA) aumente os valores pagos aos produtores de banana, propondo que a categoria extra passe a ser remunerada a um euro por quilograma, acrescido das ajudas comunitárias. Em comunicado, Antonino Abreu denuncia uma perda de rendimento face ao aumento dos custos de produção.

"Não é aceitável receber em 2026 menos valor unitário do que recebíamos em 2006", afirma, sustentando que, vinte anos depois, os produtores recebem, em média, menos 20 cêntimos por quilograma. No mesmo período, acrescenta, aumentaram despesas como os salários, os adubos, a água de rega, a electricidade, os seguros e os combustíveis.

Além de um euro por quilograma para a banana extra, a associação reivindica o pagamento de 75 cêntimos pela primeira categoria, 65 cêntimos pela segunda e 50 cêntimos pelos bagos, sempre acrescidos das ajudas comunitárias.

Segundo os valores divulgados pela ABAMA, a remuneração actual, sem essas ajudas, é de 64 cêntimos por quilograma para a banana extra, 26 cêntimos para a primeira categoria, 15,6 cêntimos para a segunda e 4,6 cêntimos para os bagos.

Antonino Abreu acusa ainda a GESBA de se escudar no "segredo comercial" para não aumentar os pagamentos e critica o que considera ser um funcionamento "em regime de monopólio". Os produtores, afirma, não são "painéis solares" que trabalham apenas "para aquecer e enriquecer a Gesba e os desempregados políticos".

A associação sublinha também o contributo da agricultura para a sustentabilidade do turismo, a preservação dos poios e socalcos, a protecção da biodiversidade e o combate à erosão.