SESARAM cancela consultas e exames

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) anunciou um conjunto de medidas preventivas devido à passagem da depressão Charles, que incluem o cancelamento de consultas, exames e outros actos clínicos não urgentes até às 12 horas desta quarta-feira.

As medidas, adoptadas na sequência dos avisos meteorológicos e das orientações do Governo Regional, pretendem garantir a segurança dos utentes e profissionais, assegurando simultaneamente a continuidade dos cuidados de saúde essenciais.

Os centros de saúde da Região vão abrir às 10 horas de quarta-feira, apenas para assegurar serviços mínimos, retomando a actividade regular a partir do meio-dia. Constituem excepções o Centro de Saúde do Porto Santo e as consultas abertas dos centros de saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, na Nazaré, e de Santo António, que mantêm o funcionamento habitual.

Já o Serviço de Atendimento Urgente do Centro de Saúde do Bom Jesus encerra às 20 horas desta terça-feira.

A Farmácia do Ambulatório estará aberta ao público a partir das 13 horas de quarta-feira, mantendo-se assegurados os restantes Serviços Farmacêuticos. Os serviços de suporte à gestão poderão funcionar em regime de teletrabalho, regressando ao horário normal a partir das 13 horas.

Para responder a eventuais ocorrências provocadas pelo mau tempo, o SESARAM terá equipas de informática, electricidade e manutenção técnica de prevenção.

Durante a noite, estará igualmente assegurado apoio psicológico permanente, através do Gabinete de Apoio à Família, disponível 24 horas por dia pelo número 291 705 608.

O SESARAM recorda ainda que dispõe de nove Serviços de Atendimento Urgente distribuídos pela Região, localizados em São Vicente, Calheta, Machico, Porto Santo, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Porto Moniz, Santana e Bom Jesus.

A instituição apela à população para que respeite as recomendações das autoridades durante o período de condições meteorológicas adversas.