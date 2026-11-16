CHEGA Madeira exige pedido de desculpas ao presidente da IHM por declarações sobre habitação pública

O presidente do CHEGA Madeira, Hugo Nunes, repudiou as declarações do presidente do Conselho de Administração da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), Leonel Silva, proferidas durante a 9.ª edição do Madeira 7 Talks, nas quais afirmou que a habitação pública não é um exclusivo das pessoas "mais desgraçadinhas".

Habitação pública não é um exclusivo das pessoas “mais desgraçadinhas” A 9.ª edição do Madeira 7 Talks realiza-se hoje, no Design Centre Nini Andrade Silva. Sob o tema ‘O Rei Vai Nu’, a iniciativa reúne 14 convidados de diferentes áreas de actividade, para uma série de conversas e reflexões sobre a sociedade, o poder, as aparências e a coragem de questionar aquilo que é dado como adquirido.

Em comunicado, o CHEGA Madeira considera que a expressão revela "falta de sensibilidade social" e desconhecimento das dificuldades enfrentadas por milhares de famílias madeirenses, num contexto marcado pelo aumento do custo da habitação, rendas elevadas e salários que não acompanham o custo de vida.

Hugo Nunes considera inaceitável que o responsável pela gestão da habitação pública na Região se refira desta forma aos cidadãos mais vulneráveis. O dirigente partidário sublinha que estas palavras constituem um desrespeito pelas famílias trabalhadoras, idosos e pessoas em situação de fragilidade económica que enfrentam dificuldades para conseguir uma habitação digna.

O partido critica também a posição de Leonel Silva relativamente ao alargamento da habitação pública à classe média, apontando uma alegada confusão entre os conceitos de habitação social e habitação pública. Para o CHEGA, a classe média e trabalhadora não pretende depender de apoios sociais, mas ter condições para adquirir casa através do rendimento do seu trabalho e de políticas que incentivem a construção e o acesso à habitação.

Na mesma nota, o partido considera que as declarações do presidente da IHM evidenciam o falhanço das políticas habitacionais do Governo Regional nos últimos anos, apontando a falta de um mercado de arrendamento funcional e de incentivos à construção como fatores que dificultam o acesso à habitação por parte dos jovens e dos trabalhadores.

O CHEGA Madeira manifesta ainda reservas quanto à visão «pragmática» defendida pelo responsável da IHM em matéria de construção habitacional, considerando que a aposta em edifícios em altura não deve comprometer a qualidade arquitectónica, a dignidade dos espaços e a qualidade de vida dos futuros moradores.

Perante esta situação, o partido exige que Leonel Silva apresente um pedido de desculpas público pelas declarações proferidas. Hugo Nunes defende que o exercício de funções públicas não pode justificar uma atitude de distanciamento ou superioridade perante quem enfrenta maiores dificuldades.

O CHEGA Madeira garante, por fim, que continuará a exigir critérios transparentes, rigorosos e justos na atribuição de habitação pública, defendendo que os madeirenses não devem ser prejudicados nem tratados com paternalismo.