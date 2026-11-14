Corrida dos Homens promove prevenção do cancro da próstata
Iniciativa realiza-se, este sábado, 14 de Novembro
A 10.ª edição da Corrida dos Homens realiza-se, numa iniciativa promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM). A sensibilização para o cancro da próstata, a prevenção e o diagnóstico precoce são os principais objectivos da iniciativa.
Segundo nota à imprensa, o evento assume uma vertente solidária e de sensibilização social, procurando incentivar os homens a estarem mais atentos à sua saúde, a ultrapassarem preconceitos e a procurarem informação e acompanhamento médico.
A iniciativa pretende também combater o silêncio e os tabus que ainda existem em torno das doenças oncológicas masculinas, reforçando a importância da prevenção e da realização de exames de diagnóstico atempados.
A concentração dos participantes está marcada para as 19h00, na Rua do Aljube, junto à Sé do Funchal, estando a partida prevista para as 20h00.
O percurso terá aproximadamente 1,3 quilómetros e atravessará várias artérias do centro da cidade, passando pelas ruas dos Ferreiros, do Castanheiro, de São Pedro, das Pretas, da Carreira e de São Francisco, terminando na Avenida Arriaga, junto à Sé.
A participação é aberta a toda a população e não tem carácter competitivo. Os participantes poderão realizar o percurso a correr, a marchar ou simplesmente a caminhar, permitindo que pessoas de diferentes idades e condições físicas se associem à causa.
A iniciativa integra a campanha 'Novembro Azul'.