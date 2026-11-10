Santa Cruz suspende recolha de lixo, limpeza urbana, jardins e cemitérios

Por questões de segurança e operacionalidade, a Câmara Municipal de Santa Cruz vai encerrar os serviços administrativos na manhã do dia 11, ficando também suspensos, nesse mesmo período, os serviços de recolha de resíduos, limpeza urbana, jardins e cemitérios.

A partir das 13 horas, caso de verifiquem as condições adequadas, todos estes serviços serão reforçados. Será emitido brevemente novo comunicado com as operações previstas e os devidos avisos à população. Câmara de Santa Cruz