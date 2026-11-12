Flávio Nazinho confessa "viver bem o momento" de estreia por Portugal

O defesa Flávio Nazinho, um dos estreantes na convocatória da seleção portuguesa de futebol, disse hoje "viver bem o momento" e ainda desconhecer quem envergará a camisola sete, deixada vaga após Cristiano Ronaldo ter abandonado oficialmente a equipa.

O jogador de 23 anos reconheceu ter encarado com "surpresa" e muita felicidade a sua primeira chamada para representar a seleção principal, anunciada na segunda-feira, após a indisponibilidade confirmada de Nuno Tavares, defesa que representa os italianos da Lazio.

"Estou a viver bem neste momento e muito feliz por estar aqui. Acho que todos os atletas querem estar aqui e não sou diferente dos demais", em conferência de imprensa realizada junto ao auditório n.º 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.

A estreia em convocatórias para Flávio Nazinho coincide com a primeira convocatória de Portugal sem contar com Cristiano Ronaldo, melhor marcador e futebolista mais internacional da história da equipa das 'quinas', que terminou a sua carreira internacional e cuja camisola sete ainda está por atribuir.

"O número sete está vago, acho que tem de ser atribuído e não sei a quem vai ser, por isso não sei [quem a envergará]. Se a vestia eu? Sim, claro, com orgulho", reagiu o esquerdino, de forma respeitosa, encarando com "pena" já não coincidir com o antigo capitão na equipa nacional.

Um dos 'novatos' na convocatória de Portugal, Nazinho deu conta de uma receção tranquila e familiar dos seus companheiros, que têm facilitado a sua adaptação ao grupo e aos métodos de trabalho.

"Ainda não fui 'praxado', mas fui muito bem recebido pelo grupo, receberam-me todos muito bem, sinceramente até estava um bocadinho tímido e nervoso, mas receberam-me todos muito bem. Ter companheiros com quem já joguei antes acabou por tornar tudo mais fácil", transmitiu o futebolista, que atua no lado esquerdo da defesa.

Atualmente a representar os franceses do Mónaco, o esquerdino realçou a importância da fase inicial da sua carreira e, particularmente, a sua estreia pela equipa principal do Sporting, cumprida frente aos alemães do Borussia Dortmund (0-0), pela Liga dos Campeões de futebol, em novembro de 2024.

"Acredito que ajudaram muito mesmo, para hoje em dia se calhar eu sinta menos o peso de jogar em grandes palcos. Acredito que sim", admitiu Flávio Nazinho, orgulhoso do percurso que tem efetuado.

A seleção nacional defronta a Dinamarca no sábado, em Braga, na quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, numa partida que terá lotação esgotada.

Depois desse duelo, Portugal, que já tem assegurado os quartos de final e precisa de apenas um ponto para confirmar o primeiro lugar, visita Cardiff, na terça-feira, para medir forças com o País de Gales, na despedida do grupo.

Estes serão os primeiros jogos desde que Cristiano Ronaldo abandonou oficialmente a seleção nacional, depois de 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.