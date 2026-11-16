PSD/M apresenta 20 propostas de alteração ao Orçamento do Estado

Os deputados do PSD/Madeira à Assembleia da República apresentaram 20 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027, nove das quais subscritas pelo grupo parlamentar nacional. O financiamento de 50% dos custos elegíveis do novo hospital e o pagamento, pelo Estado, do segundo meio aéreo de combate a incêndios estão entre as medidas destacadas esta segunda-feira por Pedro Coelho, em comunicado.

"Ao contrário do PS e do Chega, fomos o único Grupo Parlamentar que apresentou propostas individualmente, mesmo não subscritas pelo Grupo Parlamentar a nível nacional", afirmou o deputado, numa conferência de imprensa. Pedro Coelho defendeu que o documento, "não sendo perfeito, é bom para a Madeira".

Entre as propostas figuram também o pagamento dos encargos com os subsistemas de saúde assumidos pelo Serviço Regional de Saúde, que, segundo o deputado, ascendiam a 72 milhões de euros até ao final de 2025, o acesso da Região às verbas do Fundo Ambiental e o ressarcimento de mais de 4,5 milhões de euros investidos na ligação por cabo submarino entre a Madeira e o Porto Santo.

Os social-democratas reclamam ainda soluções de financiamento para a ligação marítima ao continente, o reforço do financiamento da Universidade da Madeira e a garantia de que os trabalhadores que recebem o salário mínimo regional ficam isentos de IRS.