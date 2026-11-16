Urgências hospitalares da Madeira registaram 2.371 atendimentos numa semana

O Serviço de Urgência Hospitalar do SESARAM registou 2.371 atendimentos entre os dias 8 e 15 de Novembro, dos quais 1.882 corresponderam a adultos e 489 a crianças.

De acordo com os dados divulgados pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), entre os adultos, a classificação mais frequente foi a de urgente, com 1.118 episódios. Seguiram-se 436 casos pouco urgentes, 292 muito urgentes, 25 não urgentes e 11 situações de emergência.

Na urgência pediátrica, dos 489 atendimentos realizados, 302 foram classificados como pouco urgentes e 160 como urgentes. Foram ainda registados 24 casos muito urgentes e três não urgentes. Não houve qualquer situação classificada como emergência.

No total, os dois serviços contabilizaram 2.371 episódios de urgência durante o período em análise.

O SESARAM recorda que, além do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a Região dispõe de nove Serviços de Atendimento Urgente, distribuídos pelos centros de saúde.

A instituição recomenda que as situações pouco urgentes e não urgentes sejam preferencialmente encaminhadas para o centro de saúde da área de residência, de forma a preservar a capacidade de resposta dos serviços hospitalares para os casos que efetivamente necessitam de cuidados urgentes.