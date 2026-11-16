Mário Laginha dá música ao universo de Raul Brandão em 'As Ilhas Desconhecidas'

A obra de Raul Brandão ganha vida no palco com música original de Mário Laginha e uma criação que une os Açores, a Madeira e Lisboa. Nos dias 20 e 21 de Novembro, o Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, recebe o espectáculo 'As Ilhas Desconhecidas', uma criação teatral inspirada na obra de Raul Brandão, com encenação de Sara Gonçalves e música original de Mário Laginha.

Depois da apresentação no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, a 31 de Outubro, o espectáculo chega à Madeira, dando continuidade a um percurso artístico que terminará em Lisboa, no São Luiz Teatro Municipal, de 10 a 20 de Dezembro.

'As Ilhas Desconhecidas' parte da escrita de Raul Brandão para propor uma viagem pelo universo insular, explorando a relação entre o ser humano, o mar, a paisagem e as comunidades que habitam estes territórios. A encenação e versão teatral de Sara Gonçalves transportam a obra literária para uma linguagem cénica contemporânea, reunindo teatro, música e elementos visuais numa criação que estabelece um diálogo entre memória, identidade e território.

Mário Laginha assina a música original do espectáculo. Um dos elementos centrais desta criação é a música original de Mário Laginha, um dos mais reconhecidos pianistas e compositores portugueses.Composta especialmente para o espetáculo, a música foi gravada por quatro músicos: Evandro Meneses, na viola da terra; Mário Laginha, no piano; Norberto Gonçalves da Cruz, no bandolim; e Raquel Reis, no violoncelo. A banda sonora, que acompanha a representação teatral, estabelece um diálogo entre diferentes universos musicais, destacando a presença da viola da terra, instrumento tradicional açoriano, e do bandolim, profundamente ligado à identidade musical madeirense. Esta combinação instrumental reforça a ligação cultural entre os arquipélagos, contribuindo para a atmosfera e a narrativa do espetáculo. Uma criação conjunta que valoriza a Madeira.

'As Ilhas Desconhecidas' resulta de uma coprodução entre a ABM Madeira, APCA Madeira, Culturproject, Teatro Feiticeiro do Norte, Ponta Delgada 2026 - Capital Portuguesa da Cultura, Teatro Municipal Baltazar Dias e São Luiz Teatro Municipal. Esta colaboração representa um importante exemplo de cooperação artística entre estruturas culturais dos Açores, da Madeira e do continente. Mais do que uma circulação de espetáculos, esta iniciativa demonstra a importância de criar projetos em conjunto, valorizando os recursos artísticos de cada região e promovendo novas formas de colaboração cultural.

Um elenco de reconhecidos intérpretes. O espectáculo conta com a interpretação de Bruno Huca, Élvio Camacho, Joana Seixas, Sandra Rosado e Sérgio Praia. A cenografia e os adereços são de Rui Francisco, os figurinos de Rafaela Mapril, o desenho de luz e vídeo de Cristina Piedade e a sonoplastia de Sérgio Milhano / PontoZurca.

De acordo com nota à imprensa, a circulação do espectáculo por Ponta Delgada, Funchal e Lisboa reforça a dimensão nacional desta criação. Ao recuperar a obra de Raul Brandão através de uma abordagem contemporânea, 'As Ilhas Desconhecidas' convida o público a revisitar o universo das ilhas, as suas paisagens, histórias e identidades. É também uma oportunidade para reconhecer a importância da colaboração entre artistas e instituições culturais, demonstrando como a criação artística pode aproximar territórios separados pelo oceano.

INFORMAÇÕES

Espectáculo: As Ilhas Desconhecidas

Datas: 20 e 21 de Novembro de 2026

Hora:19h00

Local: Teatro Municipal Baltazar Dias - Funchal

Texto original: Raul Brandão

Encenação e versão teatral: Sara Gonçalves

Música original: Mário Laginha

Interpretação: Bruno Huca, Élvio Camacho, Joana Seixas, Sandra Rosado e Sérgio Praia

Bilhetes: 11 euros - Ticketline e Bilheteira do Teatro

Coprodução: ABM Madeira, APCA Madeira, Culturproject, Teatro Feiticeiro do Norte, Ponta Delgada 2026 – Capital Portuguesa da Cultura, Teatro Municipal Baltazar Dias e São Luiz Teatro Municipal.

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