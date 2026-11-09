Conservatório apresenta cinco noites de recitais com jovens músicos madeirenses
Guitarra, metais, madeiras, piano e flauta de bisel integram o ciclo de concertos, entre 13 de Novembro e 18 de Dezembro. Todas as sessões têm entrada livre
O Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove, entre 13 de Novembro e 18 de Dezembro, uma nova edição dos "Concertos de Alunos", com cinco recitais que dão a conhecer o trabalho e a evolução artística de jovens intérpretes em formação na instituição.
As apresentações decorrem no Salão Nobre, sempre às 20h30, e abrangem diferentes famílias de instrumentos, desde a guitarra aos metais e madeiras, passando pelo piano e pela flauta de bisel. Os programas percorrem vários séculos de história da música, reunindo obras de compositores como Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Villa-Lobos e Corelli, entre outros.
Mais do que momentos de apresentação pública, os recitais integram o percurso formativo dos alunos, proporcionando-lhes a experiência de actuar perante uma audiência, desenvolver a concentração e a presença em palco e partilhar o trabalho realizado com professores e pianistas acompanhadores.
O ciclo arranca a 13 de Novembro com "Guitar Recital", protagonizado por Dmitrii Pogorelskii. O programa inclui obras de Afonso X, o Sábio, Johann Sebastian Bach, Heitor Villa-Lobos, Joaquín Rodrigo, Isaac Albéniz, Leo Brouwer e Nikita Koshkin, sob orientação do professor Luciano Lombardi.
A 20 de Novembro, o recital "Fantasy & Echoes of Low Brass" reúne os instrumentos de registo grave, com actuações de eufónio, tuba e trombone. Guilherme Castro, Tiago Fernandes, Miguel Teles e Vasco Mendonça interpretam obras de A. V. d'Almeida, B. Fraser, D. Haddad, A. Wilder e R. Kellaway, acompanhados pelos professores e músicos Fabien Filipe, Pedro Pinto, Adriano Silva, Anikó Harangi e Tetiana Semenova.
A terceira sessão está marcada para 27 de Novembro, sob o título "Sustained Wind Sounds", e é dedicada ao oboé, fagote e clarinete. Petra Faria, Bogdan Omelchuk e Jonas Ferreira apresentam composições de Camille Saint-Saëns, Heitor Villa-Lobos, Francis Poulenc e A. I. Dorat. A preparação e o acompanhamento estão a cargo de Márcia Fernandes, Louise Whipham, Manuel Balbino, Nuno Basílio e Tetiana Semenova.
Em Dezembro, o piano assume o protagonismo. A 4 de Dezembro, o recital "Everlasting Sound" junta Mariana Olim, Marta Alves, Luana Kyrychenko e Hélio Antunes, num programa com obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Carl Czerny, Frédéric Chopin, Claude Debussy e Edvard Grieg. A orientação pedagógica é assegurada por Iryna Kózina e Cristina Pliousnina.
O ciclo termina a 18 de Dezembro com "The Virtuoso Recorder", dedicado à flauta de bisel. Sara Ramos e Beatriz Gouveia interpretam obras de Giuseppe Sammartini, William Babell, Arcangelo Corelli, Anne Philidor, Pietro Castrucci e Samuel van Noordt, com acompanhamento e orientação de Carla Abreu e Giancarlo Mongelli.
Todos os concertos têm entrada livre, sujeita à lotação da sala. Com esta iniciativa, o Conservatório volta a abrir as portas à comunidade, proporcionando ao público o contacto com diferentes repertórios e com o percurso artístico de uma nova geração de músicos madeirenses.