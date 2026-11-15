José Maria Neves lidera contagem com 63,7% dos votos

José Maria Neves lidera a contagem de votos nas eleições presidenciais de hoje em Cabo Verde com 63,7% quando estão apuradas 93% das mesas, de acordo com dados oficiais.

A abstenção está em 67,9%, sendo que nas últimas eleições presidenciais, em 2021, foi de 52%.

Neves procura a reeleição à primeira volta, desde que tenha mais de 50% dos votos expressos, numa candidatura que contou com o apoio do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, poder), que já liderou.

Às 20:30 (21:30 em Lisboa), quando faltam apurar 91 mesas do total de 1.197, José Maria Neves tem mais do dobro dos votos da principal adversária Joana Rosa -- 78.254 face a 38.835 respetivamente.

Vários apoiantes estão juntar-se na sede de campanha, na cidade da Praia, num clima de alegria crescente, onde o candidato é esperado durante a noite.

Joana Rosa, ex-ministra da Justiça e principal adversária, apoiada pelo Movimento para a Democracia (MpD, oposição) surge em segundo lugar com 31,6% dos votos.

Na mesma altura da contagem, os restantes quatro candidatos sem apoio dos dois principais partidos (Gilson Alves, Casimiro Pina, Antero Tavares e Loisito Sousa) recolhem, cada qual, menos de 1,5% dos votos.

O atual Presidente da República tenta manter a tradição segundo a qual todos os presidentes eleitos por sufrágio universal em Cabo Verde que disputaram um segundo mandato foram reeleitos.

Em 2021, Neves venceu as eleições presidenciais à primeira volta, com 51,8% dos votos.

Carlos Veiga, antigo primeiro-ministro e fundador do MpD, ficou em segundo lugar, com 42,4%.

Cabo Verde já teve cinco Presidentes da República desde a independência de Portugal, em 1975.

O primeiro foi Aristides Pereira (1975 - 1991) por eleição indireta, seguido por António Mascarenhas Monteiro (1991 - 2001), o primeiro por eleição direta.

Em 2001 foi eleito Pedro Pires, 10 anos depois Jorge Carlos Fonseca e José Maria Neves foi eleito pela primeira vez em 2021.

Estavam inscritos para votar nas das eleições presidenciais de hoje cerca de 419.400 eleitores cabo-verdianos, dos quais 76.400 na diáspora (18% do total),

A votação no arquipélago foi acompanhada por cerca de 150 observadores de seis organizações internacionais.