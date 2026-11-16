Guterres pede cessar-fogo e respeito pela integridade territorial ucraniana

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou hoje em Manila que se mantém o objetivo de "um cessar-fogo imediato e incondicional" na Ucrânia e um acordo que respeite a "integridade territorial" do país.

"Para ser sincero, é difícil ser otimista quando nos deparamos com uma situação que se arrasta há quase cinco anos. E penso que também é importante dizer que o nosso objetivo é um cessar-fogo imediato e incondicional", sublinhou durante uma conferência de imprensa na capital filipina, onde se realiza a cimeira dos líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

"Esse cessar-fogo deve conduzir a um processo de paz que garanta o respeito pelo direito internacional (...) e pela integridade territorial da Ucrânia. É esse o tipo de paz pelo qual estamos a lutar", salientou Guterres.

As declarações do secretário-geral das Nações Unidas sucedem-se às do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que no sábado revelou que, durante as negociações trilaterais em Abu Dhabi, os Estados Unidos tinham levantado, pela primeira vez, a possibilidade da Ucrânia ser admitida na NATO, caso as suas forças se retirassem em definitivo das zonas que ainda controlam no Donbass.

O exército ucraniano atacou hoje a ponte da Crimeia, o que obrigou à interrupção do tráfego rodoviário, segundo o chefe da república anexada pela Rússia, Sergei Axionov.

As defesas antiaéreas russas abateram esta noite 1.336 drones inimigos num dos maiores ataques ucranianos de toda a guerra contra o território do país vizinho, segundo informou o ministério russo da Defesa.

Nas últimas duas semanas, os ucranianos atacaram cerca de uma dezena de refinarias, incluindo uma na região siberiana de Omsk. O Presidente ucraniano afirmou que, graças a esses ataques, Kiev conseguiu paralisar 55% das atividades de refinação na Rússia.

Kiev intensificou os ataques após a recusa russa em declarar uma trégua energética nas últimas negociações tripartidas em Abu Dabi e o anúncio oficial de que os líderes das três maiores potências nucleares do mundo --- o Presidente russo, Vladimir Putin, o chinês, Xi Jinping, e o norte-americano, Donald Trump --- se reunirão esta quinta-feira na China.

Sobre esta reunião sem precedentes, Guterres sublinhou que, "se realmente se comprometessem com uma desnuclearização significativa, seria um grande feito para a humanidade".