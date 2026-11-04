Teerão disse que quatro petroleiros chocaram com minas navais em Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irão indicou hoje que quatro petroleiros foram destruídos depois de colidirem com minas navais no estreito de Ormuz, acrescentando que foi abatido um drone Predator MQ-9 norte-americano na região.

De acordo com uma comunicação oficial, a Guarda Revolucionário referiu que os quatro petroleiros, que continuam a arder, estavam a infringir as ordens porque tentavam cruzar a zona proibida pelo Irão no estreito de Ormuz.

Sem fornecer mais detalhes, a Guarda Revolucionária disse ainda que outras duas embarcações "infratoras" foram intercetadas.

Por outro lado, responsáveis pelos sistemas de defesa iranianos reclamaram a neutralização de um drone norte-americano.

O Irão declarou o encerramento do estreito de Ormuz --- uma rota estratégica para o transporte do petróleo do Golfo Pérsico --- em resposta à ofensiva lançada em fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel contra o país.

O Governo iraniano alertou que a travessia só é segura se for realizada através de rotas autorizadas pelas Forças Armadas.

Para os Estados Unidos não existe um bloqueio no estreito de Ormuz, uma vez que as forças norte-americanas mantêm o controlo militar sobre a região.

A presença naval dos Estados Unidos concentra-se no exterior da passagem, onde, segundo Washington, são realizadas escoltas a embarcações para garantir a continuidade da exportação do petróleo do Médio Oriente.