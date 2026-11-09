Programa LicencIA produz efeitos na habitação a partir de 2027

O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, afirmou hoje na Web Summit que o projeto LicencIA terá impactos no setor da habitação já a partir de 2027 ao acelerar os processo de licenciamento.

"Estamos agora com a inteligência artificial (IA) e com este projeto LicencIA a acelerar muito os processos de licenciamento", afirmou o governante.

Gonçalo Matias disse também, à margem do evento, que "já no próximo ano" o programa terá impacto na habitação sendo que a expectativa do Governo "é que uma licença de construção demore menos 70% do tempo que demorava".

"Vivemos hoje uma crise da habitação e sabemos que é muito importante acelerar a construção, ora, um dos problemas que nós tivemos nas últimas décadas em Portugal é que os licenciamentos para a construção eram muito lentos", disse o governante.

"Utilizar agora tecnologia e inteligência artificial permite-nos acelerar os tempos de licenciamento", acrescentou.

Relativamente ao Pacto para as Competências Digitais, anunciado na última Web Summit, o ministro garantiu que o programa está em curso e já proporcionou "vários momentos de formação".

"Temos cerca de 25 milhões de euros alocados a esse projeto para formar a administração pública, mas não se cinge apenas à administração pública. Temos cerca de 300 milhões de euros já em vouchers também distribuídos para as pequenas e médias empresas", referiu o ministro.