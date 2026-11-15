“Todos os anos aprendam qualquer coisa nova”

Telma Gomes, Investigadora em Toxicologia, e Sara Silva, Bailarina, coreógrafa e fundadora da NOMADIS, são as protagonistas da última conversa do Madeira 7 Talks.

A investigadora disse não saber bem ainda o que vai fazer da vida, mas considera isso “uma das belezas da via”. Deu o exemplo da determinação deste ano, em que decidiu aprender piano. “Deixo-vos o desafio de, em todos os anos, aprenderem qualquer coisa nova”.

Telma Gomes não considera sair da Madeira, apesar de já o ter considerado. Mas reconheceu que a investigação científica na Madeira não dá muitas perspectivas.

A investigadora diz ter muito carinho pela área forense, sendo essa uma possibilidade. Se não for nessa área, será em qualquer outra que a “faça feliz”.

Sara Silva deu a sua experiência, que passou pela criação da Nomadis, e que vai fazer um espectáculo na próxima semana em Machico. Um espectáculo que resulta de uma residência artística. “Acho que este projecto está a correr lindamente e tem muito potencial, mas reflecte os problemas que os artistas têm hoje em dia, o que passa pela necessidade de andar um pouco por todo o lado. “É importante investigar na defesa”, mas não nos podemos esquecer os espectáculos e das artes.

As bailarinas do Nomadis são: duas italianas, duas australianas, uma do Canadá, uma da Ucrânia e duas do México.

Telma concordou com Sara, na secundarização das artes, e considera que isso tem a ver com os processos formativos, de escolarização.