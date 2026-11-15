Velha atitude de “não fale (de cancro) porque atrai” está a mudar

A sexta conversa do Madeira 7 Talks foi dedicada a um tema considerado triste, o cancro. Foram intervenientes Paula Ornelas, Pediatria e Oncologia Pediátrica, e Ricardo Sousa, presidente da Liga Contra o Cancro na Madeira.

A médica disse qua a Madeira corresponde à realidade nacional e destacou o facto de, numa criança, mais do que num adulto, um caso de cancro é muito mais do que o doente, é a família e a comunidade também.

Paula Ornelas disse que há sempre um envolvimento por parte dos profissionais e que, com o passar do tempo, sofre cada vez mais. Mas isso tem de ser gerido e o trabalho tem de continuar.

A médica considera que tem gerido com sucesso a questão familiar e que os próprios filhos durante muito tempo não sabiam bem o que a mãe fazia.

Ricardo Sousa nota que a palavra ‘cancro’ tem perdido peso. Deu o exemplo de uma ida ao Porto da Cruz, em que foi pedido para não falar de ‘cancro’: “Não fale porque atrai.”

O dirigente da Liga pediu uma união da comunidade madeirense em torno do cancro. “Queremos que não sai do dia-a-dia das pessoas. O cancro é uma doença assintomática, mas nós devemos estar sempre atentos”.

Ricardo Sousa nota que, tal como a 40 anos, a incidência do cancro é “ligeiramente maior” do que no País. Está a ser feito um estudo, envolvendo a Universidade da Madeira, que pretende identificar causas e actuar sobre elas. “Vai levar anos? Vai, mas é possível”.

A incidência de cancros e diagnósticos tem vindo a crescer, mas isso também é fruto do avanço da Medicina.

Ricardo Sousa lamentou que o homem seja tão resistente à ida ao médico e aos rastreios.

Ao início da actual direcção, a Liga tinha dois funcionários e um orçamento de 150 mil euros. Hoje tem 15 e um milhão de euros.

Ricardo Sousa fez questão de agradecer a uma dos presentes, António Trindade, do grupo Porto Bay, que, todos os anos vai à Liga e entrega um cheque. Uma atitude que abrange outras instituições.

Ricardo Sousa considera que a abordagem de choque, em termos comunicacionais, não resulta, como o comprova com as imagens de choque no tabaco.

Bernardo Trindade, também do Porto Bay, explicou eu a participação acontece na Madeira, mas também no continente.

Uma das participantes queixou-se das dificuldades que os investigadores muitas vezes têm em obter as amostras, por parte do SESARAM, para poderem estudá-las.

Ricardo Sousa lembrou a criação da bolsa Rubina Barros, em parceria com o DIÁRIO.

Um “portador de leucemia” pediu a palavra para agradecer à liga e aos demais profissionais. O doente diz que as pessoas encaram mal o cancro e não se cuidam. Hoje está presente neste evento, porque se cuidou do início e teve a consciência de que, mais cedo ou mais tarde, todos ficamos doentes. “As pessoas devem precaver-se desde o início, porque, no fim não há nada a fazer”.

Paula Ornelas voltou à palavra para fazer notar que a sobrevida é cada vez maiores, em especial, nas idades pediátricas. Apelou, por isso, a uma maior atenção, por parte das entidades públicas, como, meramente a título de exemplo, na contratação de um seguro.