Defesa Civil de Gaza recupera 70 corpos dos escombros

A Defesa Civil de Gaza recuperou os corpos de 70 palestinianos dos escombros de edifícios, atacados por Israel, em Beit Lahia e Yabalia, no norte da Faixa de Gaza, cujos funerais se realizaram hoje.

De acordo com Defesa Civil de Gaza, num comunicado citado pela agência de notícias EFE, "estas 70 pessoas fazem parte de um grupo de 160 cujos corpos ainda estão sob escombros".

Nos trabalhos de recuperação dos 70 corpos, que se prolongaram por 231 horas (nove dias e 15 horas), foram utilizados uma escavadora, dois bulldozers e dois camiões de transporte.

A Defesa Civil de Gaza refere que estes trabalhos de recuperação estão integrados num projeto financiado pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e levado a cabo nas províncias do centro e do norte de Gaza.

Entre novembro de 2025 e setembro deste ano, as equipas de resgate de Gaza conseguiram recuperar mais de 630 corpos e restos morais das ruínas de edifícios destruídos nos ataques de Israel, de acordo com dados da Defesa Civil, recolhidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Além disso, a Defesa Civil de Gaza estima que mais de 8.000 pessoas continuem desaparecidas sob os escombros na Faixa de Gaza, número que a ONU atribui a dados fornecidos pelas equipas de resgate palestinianas e que se baseia em relatos de familiares que acreditam que os seus entes queridos ficaram soterrados na sequência dos bombardeamentos.

Segundo uma avaliação conjunta do Banco Mundial, da ONU e da União Europeia, Gaza acumula mais de 68 milhões de toneladas de escombros, cuja remoção e gestão custariam mais de 1.700 milhões de dólares (cerca de 1.500 milhões de euros).

Aquelas entidades alertam que a reconstrução da Faixa de Gaza está condicionada pela falta de maquinaria pesada, combustível e materiais essenciais, bem como pelas restrições impostas por Israel à entrada de equipamentos, peças sobresselentes e outros bens materiais.

Apesar do cessar-fogo em vigor há um ano, Israel lança diariamente ataques em Gaza, por vezes com recurso a drones contra alvos específicos, que costuma justificar dizendo tratar-de de supostos membros do Hamas, mas que também matam civis, entre os quais mulheres e crianças.

Desde o início do cessar-fogo, em outubro do ano passado, os ataques do exército israelita já causaram mais de 1.600 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

A fase mais recente do conflito israelo-palestiniano, que dura há três anos, foi desencadeada pelos ataques liderados pelo movimento islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023, no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

Em retaliação, Israel atacou Gaza e antes do cessar-fogo, a ofensiva israelita em Gaza provocou cerca de 75.000 mortos e mais de 175 mil feridos.

O Hamas é considerado um grupo terrorista por diversos países e organizações, como os Estados Unidos ou a União Europeia.

A retaliação israelita em Gaza foi considerada um ato de genocídio contra a população palestiniana por uma comissão independente de inquérito da ONU.

O primeiro-ministro israelita em funções, Benjamin Netanyahu, é alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante a ofensiva em Gaza.