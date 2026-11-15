Leão XIV denuncia escravatura e discriminação contra afrodescendentes no Peru

O Papa Leão XIV denunciou hoje discriminação contra afrodescendentes no Peru e recordou o grande sofrimento dos escravos, durante um discurso no santuário de Santo Toribio de Mogrovejo, em Zaña, onde cumpriu o último compromisso do dia.

O pontífice viajou de Chiclayo para Zaña para encerrar o ano jubilar instituído por ocasião dos 300 anos da canonização do santo espanhol Toribio de Mogrovejo, que nasceu na localidade espanhola de Mayorga (Valladolid) em 1538 e, em 1581, chegou ao Peru, onde foi arcebispo de Lima, e onde se destacou pela defesa dos povos indígenas.

Leão XIV chegou a Zaña depois de celebrar missa em Santa Cruz de Succhabamba, nos Andes, durante a tarde.

Durante o percurso, o veículo foi acompanhado por oito membros das Amazonas Chiclayanas montadas nos tradicionais cavalos de passo.

Cerca de 300.000 pessoas saíram às ruas para ver passar Leão XIV.

O Papa recordou que "também se conserva a memória de gerações de homens e mulheres africanos, afastados dos seus lares e submetidos à escravatura" e que "muitos sofreram grandes sofrimentos e humilhações".

O Papa recebeu uma calorosa receção na quinta-feira, no regresso ao Peru, país que faz parte da sua primeira viagem pela América do Sul, e que incluiu também o Uruguai e a Argentina.

Na sexta-feira, centenas de milhares de pessoas encheram as ruas de Chiclayo para receber Leão XIV, cidade onde serviu como bispo durante oito anos e que se tornou a sua "casa adotiva".