Charles mantém núcleo de chuva intensa a Oeste da Madeira

O modelo meteorológico europeu ECMWF continua a prever precipitação intensa nas proximidades da Madeira durante a madrugada desta quarta-feira, numa altura em que a Região enfrenta os efeitos da depressão Charles.

Uma nova imagem da plataforma Windy, consultada pelas 01h10, apresenta um núcleo de precipitação muito intensa a Oeste da ilha, identificado pelas tonalidades vermelhas e roxas.

A representação mostra igualmente outras áreas de chuva forte a Norte e nas proximidades do Funchal.

Na camada de previsão de chuva e trovoada surgem ainda símbolos associados à possibilidade de actividade eléctrica, sobretudo a Oeste e Sudoeste da Madeira.