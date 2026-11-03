Céu nublado e aguaceiros para esta quarta-feira
A Madeira deverá registar, esta quarta-feira, 4 de Novembro,
períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos, de acordo com a previsão do
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Vento fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado
(10 a 25 km/h) do quadrante sul.
FUNCHAL
Períodos de céu muito nublado.
Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.
Vento fraco (inferior a 15 km/h).
ESTADO DO MAR
Costa Norte: Ondas de norte com 1 metro, aumentando gradualmente
para 1 a 2 metros.
Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.
Temperatura da água do mar: 22/23ºC