Céu nublado e aguaceiros para esta quarta-feira

A Madeira deverá registar, esta quarta-feira, 4 de Novembro, períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vento fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado

(10 a 25 km/h) do quadrante sul.



FUNCHAL

Períodos de céu muito nublado.

Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

Vento fraco (inferior a 15 km/h).

ESTADO DO MAR

Costa Norte: Ondas de norte com 1 metro, aumentando gradualmente

para 1 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC