Chuva persistente e vento forte agravam tempo na Madeira

A Madeira deverá registar um agravamento gradual do estado do tempo ao longo desta terça-feira, 10 de Novembro, com períodos de chuva a partir da tarde, que será persistente e por vezes forte a partir do final do dia, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O céu deverá apresentar períodos de muita nebulosidade, tornando-se gradualmente muito nublado a partir da manhã. Os aguaceiros, em geral fracos numa primeira fase, darão lugar a períodos de chuva durante a tarde. As temperaturas do ar deverão oscilar entre os 19 e os 24 graus, tanto na Madeira como no Porto Santo.

O vento soprará inicialmente fraco a moderado, até 30 quilómetros por hora, de Sudoeste, podendo atingir os 40 quilómetros por hora nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira até ao final da manhã. A partir do final da tarde, deverá intensificar-se, soprando moderado a forte, entre 30 e 50 quilómetros por hora, do quadrante Sul, com rajadas que poderão atingir os 60 quilómetros por hora e os 90 quilómetros por hora nas terras altas.

Na Região do Funchal, está previsto céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se muito nublado a partir da manhã, e aguaceiros geralmente fracos, passando a períodos de chuva durante a tarde. O vento deverá soprar moderado, entre 20 e 35 quilómetros por hora, de Oeste/Sudoeste, rodando para o quadrante Sul, por vezes forte, com rajadas até 60 quilómetros por hora no final do dia.

Proteção Civil apela à população para evitar zonas de risco perante agravamento do tempo Na sequência dos avisos meteorológicos emitidos para a Região, devido à aproximação da depressão Charles, o Serviço Regional de Protecção Civil apela à população para que adopte medidas preventivas e evite comportamentos de risco perante o agravamento das condições meteorológicas previsto para as próximas horas.

O IPMA emitiu seis avisos meteorológicos de nível laranja, para precipitação na costa Norte, costa Sul e Região Montanhosa e para vento na costa Sul, Região Montanhosa e Porto Santo. Os avisos entram em vigor às 21 horas de hoje e prolongam-se até às 12 horas de quarta-feira.

Depressão Charles traz à Madeira chuva intensa e rajadas até 130 km/h Agravamento do estado do tempo deverá ocorrer entre o final de terça-feira e a manhã de quarta-feira. IPMA prevê precipitação acumulada superior a 100 milímetros em 12 horas e admite agravamento dos avisos meteorológicos

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste entre 3,5 e quatro metros, diminuindo gradualmente para três a 3,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste, entre 2,5 e três metros.

Foi também emitido um aviso amarelo de agitação marítima para a costa Sul, válido entre as 06h00 e as 21h00 de quarta-feira, devido a ondas de Oeste/Sudoeste entre quatro e 4,5 metros.

Ondas até 4,5 metros na costa Norte da Madeira A Capitania do Porto do Funchal actualizou, esta segunda-feira, o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, prevendo ondas que poderão atingir os 4,5 metros na costa Norte da ilha.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23 graus.