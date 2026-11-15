JPP vai propor verba no Orçamento para regularizar pagamento aos profissionais de saúde

O JPP vai propor que o Orçamento da Região para 2027 conte com uma verba destinada a regularizar os pagamentos em atraso aos profissionais de saúde do SESARAM por serviços prestados em 2023. O anúncio é feito por Élvio Sousa, através de comunicado, que afirma que "há situações na governação que ultrapassam a simples incompetência administrativa".

"São situações que colocam em causa o respeito pela palavra dada, a dignidade do trabalho e a confiança que deve existir entre a Região e os seus trabalhadores. A dívida do Governo Regional aos profissionais de saúde do SESARAM, por serviços prestados em 2023, é um desses casos”, afirmou o líder do JPP.

Élvio Sousa explica que, há três anos, médicos, enfermeiros e assistentes operacionais foram chamados a colaborar num programa extraordinário de recuperação das listas de espera para pequenas cirurgias, com o objectivo de "reduzir o tempo de espera dos doentes e dar resposta a cidadãos que aguardavam por uma intervenção cirúrgica".

“Estes profissionais aceitaram trabalhar nos seus dias de descanso, sacrificando tempo pessoal e familiar, numa demonstração de responsabilidade e compromisso com o Serviço Regional de Saúde. Cumpriram a sua parte. Trabalharam, realizaram as intervenções e ajudaram a responder às necessidades dos doentes”, salientou o secretário-geral do JPP.

Contudo, o Governo Regional "continua sem cumprir a sua parte: pagar o trabalho realizado. Estarão em causa entre 100 e 150 mil euros de pagamentos em atraso. Remunerações devidas a quem sacrificou as suas folgas para servir a população".

O partido recorda que, já em Dezembro do ano passado, requereu, com carácter de urgência, a presença da responsável pela Saúde, do Conselho de Administração do SESARAM e dos representantes sindicais no Parlamento Regional, com o intuito de esclarecer esta situação. No entanto, "a iniciativa foi rejeitada pelos partidos PSD e CDS. Depois, apresentámos um Projeto de Resolução para que a dívida fosse paga o mais rapidamente possível. Novamente rejeitado, pelo PSD e pelo CDS".

“O que verdadeiramente indigna é o contraste entre as prioridades governativas. Para justificar, por exemplo, os 100 milhões em campos de golfe aparecem as decisões e recursos com imensa facilidade. Mas quando se trata de pagar a profissionais de saúde pelo trabalho que realizaram, acumulam-se os atrasos, as justificações e o silêncio”, criticou o líder do JPP.

É com o objectivo de garantir soluções, mesmo que com três anos de atraso, que o JPP pretende inscrever essa verba no Orçamento Regional.