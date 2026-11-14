Turista sofre queda em unidade hoteleira no Porto Santo

Um turista na casa dos 60 anos sofreu uma queda, esta manhã, numa unidade hoteleira localizada no Sítio do Cabeço da Ponta, no Porto Santo.

O alerta foi dado pelas 9h15, tendo os Bombeiros Voluntários do Porto Santo mobilizado uma ambulância e três operacionais para prestar assistência à vítima.

O homem apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico e foi transportado para o serviço de urgências do Centro de Saúde local.