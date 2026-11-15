Rita Aleluia defende “jornalismo humanista” e longe de sensacionalismo

A segunda conversa da da 9.ª edição do Madeira 7 Talks, reuniu Rita Aleluia, jornalista, e Xavier Agrela, apresentador e comunicador. O desafio lançado ao par foi a distinção entre animação e jornalismo.

Xavier Agrela pediu a Rita Aleluia que dissesse o que entendia que é um apresentador e que o próprio falaria de jornalismo.

Rita Aleluia disse que só poderia falar do que faz e explicou como, muito novinha começou no jornalismo e afirmou fazer um “jornalismo humanista”. Deu o exemplo de uma casa destruída que é muito mais do que isso, é o nome de quem vive na casa, quem a tem.

Xavier Agrela disse que, enquanto apresentador, também se orienta pelo rigor, pela preparação do trabalho. Agrela e Aleluia concordaram que a apresentação é menos incisiva na confrontação dos responsáveis públicos do que o jornalismo.

Xavier Agrela deu um exemplo de um simulacro no Lobo Marinho, contratado pela Secretaria da Saúde, em que participou numa conferência de imprensa, quando, alegadamente, não deveria de estar por não ser jornalista.

Rita Aleluia tentou explicar o que distingue a acção jornalística da não jornalística e das regras que enformam a sua actuação, enquanto profissional. A profissional distanciou-se de uma linha crescente de sensacionalismo.

Sobre os apresentadores disse terem um papel muito importante, mas que as “pessoas não precisam de palhaços”.

À conversa veio a “história de amor”, entre a Rita e o Miguel, que foi convidado pela jornalista para ir ao palco. A história foi ouvida com alguma comoção pela plateia.