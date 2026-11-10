Barco de pesca afundou-se no porto de recreio da Calheta

A embarcação de pesca ‘Figueiral’ afundou-se durante a madrugada desta terça-feira, por causas que não são possíveis, para já, determinar, quando se encontrava amarrada no porto de recreio da Calheta. Apenas uma pequena parte do casario do barco ficou fora de água.

A informação foi confirmada pelo capitão do porto do Funchal, Bruno Ferreira Teles. O equipamento do próprio barco emitiu um alerta automático de afundamento por volta das 02h30, tendo o sinal via satélite sido recebido pela Capitania do Funchal.

Foto DR

Os serviços do porto de recreio colocaram barreiras de contenção de poluição e, logo ao nascer do dia, elementos da Polícia Marítima e o engenheiro perito do Departamento Marítimo da Madeira (serviços dependentes da Autoridade Marítima Nacional) estiveram a avaliar a situação no local.

Entretanto, o proprietário foi notificado para remover a embarcação.

Ao que apurámos, o 'Figueiral' não se encontrava nesta altura em actividade.