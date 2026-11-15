Revista 'Atlântida' promove reflexão sobre os 50 anos da autonomia dos Açores

O 71.º volume da revista "Atlântida", do Instituto Açoriano de Cultura (IAC), que é lançado hoje, assinala os 50 anos da autonomia dos Açores, com textos de atuais e antigos presidentes dos órgãos de governo próprio da região.

"Endereçámos convites àqueles que foram os agentes destes 50 anos da autonomia açoriana. Felizmente, a maior parte está entre nós e com muito gosto acedeu a esta discussão sobre quais são os ganhos do processo autonómico, quais são aqueles que ainda não estão em pleno usufruto e quais são os desafios para o futuro", afirmou, em declarações à Lusa, o presidente do IAC, Rogério Sousa.

Com uma edição de 456 páginas, este volume conta com contributos do atual presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e dos antecessores Vasco Cordeiro e Carlos César.

Integra ainda textos do presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, e dos anteriores presidentes Francisco Coelho, Fernando Menezes (que morreu em julho) e Dionísio de Sousa (que morreu esta quinta-feira).

"Ficamos muito contentes por podermos contar com estes contributos deles, que acabaram por ser os derradeiros nesta temática", adiantou Rogério Sousa.

Sobre a autonomia dos Açores escrevem ainda José H. Ornelas, Avelino de Meneses, Mário Fortuna, Álvaro Dâmaso, Gualter Furtado, José Contente, Tomé Ribeiro Gomes, Osvaldo Cabral e Ermelindo Peixoto.

Segundo Rogério Sousa, o Instituto Açoriano de Cultura pretende que a "Atlântida" seja "um espaço de diálogo, de confronto de ideias e de debate, livre de quaisquer amarras, sejam elas ideológicas, sociológicas ou políticas".

Questionado sobre os desafios atuais da autonomia, o presidente do IAC defendeu a necessidade de a incorporar na vivência dos açorianos.

"Os Açores são de facto um sítio muito aprazível para se viver, conectados com o mundo, mas a quem ainda falta, talvez, esta noção do que é ser autónomo, do que é não estender a mão a Lisboa, porque não é disso que se trata, não é mendigar situações de exclusividade para os Açores, é de facto fazer valer uma postura, uma forma de ver o mundo e a sociedade diferentes e adaptadas à nossa realidade arquipelágica. E isto só se faz quando nós sentimos que a autonomia faz parte de nós", salientou.

Rogério Sousa elencou entre os desafios a existência do cargo de representante da República para os Açores e a autonomia financeira da região.

"Ao fim destes 50 anos, acreditamos que muito foi conquistado, mas que ainda há muito por conquistar e cabe agora também aos mais novos perpetuarem esse legado", frisou.

O Instituto Açoriano de Cultura publicou recentemente uma edição de bolso do Estatuto Político-Administrativo dos Açores e em breve vai lançar uma edição adaptada para os mais novos.

Pretende ainda publicar uma segunda edição do livro "Para uma Autonomia dos Açores", de 1979, com prefácios de Francisco Coelho e Eduardo Ferraz da Rosa.

"Os mais novos têm interesse [pela autonomia], mas precisam de ter os documentos e as temáticas acessíveis. E a verdade é que só agora, ao fim meio século, sentimos também que há condições, distância temporal, serenidade intelectual e emotiva para se analisarem estas questões, para os mais novos, que são aqueles que as vão continuar e as vão redefinir e moldar para o futuro", apontou Rogério Sousa.

A revista "Atlântida" é lançada no domingo, às 15:00 (16:00 em Lisboa), no festival Outono Vivo, que decorre na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, na Praia da Vitória, com apresentação de Rogério Sousa e Álvaro Dâmaso.

A publicação reúne banda desenhada e ilustração com uma narrativa gráfica de Marco Fraga da Silva e Fil, um estudo de David Fernandes da Silva dedicado à arte dos ex-líbris, e textos de reflexão cultural assinados por Vítor Rua e Clara Macedo Cabral.

Apresenta ainda um olhar fotográfico e percetivo sobre a memória e a identidade, assinado por Adriano Miranda, André Pimentel e Jaime Ferreira Regalado, e presta homenagem a personalidades marcantes, como José Enes, Rodrigo Leal de Carvalho, Baptista de Lima e João Hermeto Coelho d'Amarante.

A revista integra também ensaios sobre a obra de Dias de Melo, Vitorino Nemésio, Vasco Pereira da Costa e António Avelar, assinados por Susana L.M. Antunes, Victor Rui Dores, Onésimo Teotónio Almeida e Leonor Simas-Almeida.

Pelo segundo ano consecutivo, a ilustração da capa e dos separadores é de Jorge Coelho.

Depois de celebrar os 50 anos do 25 de abril, em 2025, e os 50 anos da Autonomia, em 2026, a "Atlântida" de 2027 será dedicada à Açorianidade, no âmbito das comemorações dos 600 anos dos Açores.