Acampadas reúnem-se com Presidente da República na sexta-feira

As Acampadas do Porto e Lisboa, assim como a plataforma Casa Para Viver, têm reunião com o Presidente da República na sexta-feira pelas 10:00, revelou hoje o movimento do Porto.

Em assembleia popular, foi revelado que a reunião, inicialmente agendada para quinta-feira, foi remarcada para sexta-feira, no Palácio de Belém, tendo o Presidente, António José Seguro, acedido ao pedido de adiamento dos manifestantes, face ao mau tempo.

Numa assembleia popular que decorreu na Rua da Madeira, junto à Estação de São Bento, por não ser possível no seu interior, foi aprovado o comité de representação.

Serão nove pessoas do Porto, outras nove de Lisboa e ainda sete do Casa Para Viver, revelaram ainda.

Do Porto, seguirão representantes de grupos de trabalho diversos, incluindo o legal, manifestantes, inclusive uma Mãe pela Acampada, e ainda três especialistas técnicos, casos dos arquitetos Bernardo Amaral e Joana Moreira, além do assistente social António Brito Guterres.

Perante mais de meia centena de pessoas, foi ainda votado enviar uma carta em que o movimento pela habitação mostra não se opor a um pedido de uma associação de comerciantes do Bolhão para mover o carrossel de Natal, que a Câmara do Porto quer instalar na Praça D. João I com acordo dos manifestantes, para a Rua Alexandre Braga, junto ao mercado.

Na terça-feira, a assembleia popular aceitou partilhar a Praça D. João I, onde tem desenvolvido o protesto desde 10 de outubro, com um carrossel, uma árvore de Natal e um pequeno comboio natalício.

Os manifestantes aceitaram uma das propostas que a Câmara do Porto tinha feito nesse mesmo dia, no caso de que a programação natalícia só pudesse ocupar até 25% do espaço, abdicando o município de ali instalar a pista de gelo inicialmente programada e anunciada.

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto a 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações em outras cidades.

A atuação da PSP para dispersar as acampadas e retirar as tendas no Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, levou a dezenas de detenções e provocou dezenas de feridos, motivando críticas de vários quadrantes.

O Ministério Público pediu, entretanto, ao Tribunal Constitucional para avaliar a constitucionalidade da norma de 1974 que estabelece que uma manifestação tem como limite horário as 00:30.

Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.