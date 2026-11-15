Mais de duas dezenas de tendas montadas da Praça dos Restauradores

Mais de duas dezenas de tendas já se encontravam montadas pela 01:00 de hoje, na Praça dos Restauradores, após o movimento Acampada de Lisboa ter decidido voltar a pernoitar pelo direito à habitação.

"Neste momento temos já mais de 20 tendas montadas e estão algumas novas a chegar. Não temos uma previsão do número de tendas, mas temos uma previsão de cerca de 100 pessoas a acampar hoje", afirmou Bruno Cancelinha.

O porta-voz do movimento explicou, em declarações à Lusa, que a estimativa resultou de um levantamento que fizeram das pessoas que estariam dispostas a acampar.

A Acampada de Lisboa decidiu, na noite deste sábado, voltar a montar tendas, pelo direito à habitação, desta vez na Praça dos Restauradores, a partir da meia-noite, perante a impossibilidade de regresso ao Rossio.

"Não tivemos qualquer contacto da PSP, de qualquer forma, sabemos que o nosso movimento é um movimento justo, é para resolver isto que é uma crise que afeta [...] a larga maioria da população", admitiu o ativista.

Para Bruno Cancelinha, o movimento tem "toda a confiança" da manifestação e da luta que está "a travar" e este domingo vão "ter programação o dia todo".

"Nesse sentido, inclusive, convidamos todos aqueles que veem a crise da habitação como um problema central do país a virem-se juntar a nós", de manhã "e durante a tarde" na Praça dos Restauradores, onde será instalada uma cantina e decorrerá nova assembleia popular e "outros eventos".

O representante do movimento salientou que voltaram a montar as tendas porque as suas "reivindicações ainda não foram ouvidas pelo Governo", em "particular a queda da nova lei do arrendamento", uma "exigência central" e que ainda não está assegurada.

"O Governo continua a querer avançar com a nova lei do arrendamento, mas também temos consciência que a nova lei do arrendamento só vem piorar a situação que já está muito má", apontou.

Por isso, também apresentam outras "medidas para resolver a situação" e o movimento manter-se-á até que sejam adotadas ou, por ser "um movimento democrático" até que se decida "quando é que faz sentido parar ou não".

Mas, considerou, "enquanto a situação se mantém como está, enquanto a crise da habitação continua a ser uma crise tão central e um problema para tantas famílias", irão "continuar a estar na rua".

E deixou o apelo: "As pessoas que se solidarizam com a nossa luta venham juntar-se a nós aqui na Praça dos Restauradores. Vamos construir um movimento que, de facto, coloque na ordem do dia soluções para a habitação".

A PSP, num esclarecimento das relações públicas da Direção Nacional, enviado à Lusa, disse que, perante a montagem de tendas nos Restauradores, "acompanhará a situação no terreno, adotando uma postura de proximidade e prevenção, pautada pelos princípios da legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade".

"A atuação policial será orientada por uma avaliação dinâmica e permanente do risco, permitindo ajustar o dispositivo e os procedimentos às circunstâncias concretas e à evolução da situação", referiu.

Essa atuação, acrescentou, terá "sempre como prioridade a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, bem como a manutenção da ordem e tranquilidade públicas".

"A PSP manterá uma postura de monitorização e acompanhamento, sem prejuízo da adoção das medidas que, em cada momento, se revelem necessárias e legalmente adequadas", concluiu.

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto em 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.

A atuação da PSP para dispersar as acampadas e retirar as tendas no Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, levou a dezenas de detenções e provocou dezenas de feridos, motivando críticas de vários quadrantes.

Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.

Mais de 30 cidades em Portugal saíram no sábado à rua pelo "direito a morar", no âmbito da manifestação nacional convocada pela plataforma Casa Para Viver, que exige, nomeadamente, a reversão da nova lei do arrendamento.