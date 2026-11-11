Presidente da República falou com Albuquerque sobre efeitos do temporal

O Presidente da República, António José Seguro, acompanhou, esta quarta-feira, a evolução da depressão Charles, que atingiu o arquipélago da Madeira e Portugal Continental, tendo mantido contacto com vários responsáveis políticos para se inteirar da situação.

De acordo com o Observador, uma fonte da Presidência da República garantiu que o Chefe de Estado acompanhou a chegada e a evolução da depressão a partir do Palácio de Belém, onde esteve acompanhado por elementos da Casa Civil e da Casa Militar.

António José Seguro também "falou com o Primeiro-Ministro, com o presidente do Governo Regional da Madeira, com o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira e com diversos presidentes de câmara, sobretudo do Sul do País, de quem recebeu informação" sobre as consequências da passagem da depressão Charles.