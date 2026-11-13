Fórum Machico recebeu peça de teatro ‘Duas Casas, um só Coração’

O Fórum Machico acolheu, ontem, a apresentação da peça de teatro “Duas Casas, Um Só Coração”, levada à cena pelo grupo de teatro ADVESSOS, numa iniciativa promovida pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Machico, em parceria com a Câmara Municipal de Machico

A actividade teve como propósito assinalar a convenção sobre os Direitos da Criança, proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU), proporcionando um momento de reflexão e sensibilização em torno dos direitos, da protecção e do bem-estar das crianças.

A iniciativa contou com a presença de diversas entidades, entre as quais o representante da República, Paulo Barreto, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, bem como representantes do Município de Machico, nomeadamente o vice-presidente, Alberto Olim, e o vereador Paulo Santos.

Centrada na temática do apadrinhamento civil, a peça procurou transmitir uma mensagem de afeto, inclusão e responsabilidade, demonstrando que os laços familiares vão muito além dos vínculos de sangue. Através de uma abordagem sensível, destacou-se a importância de proporcionar a cada criança um ambiente familiar seguro, estável e repleto de amor, onde o carinho se manifesta nos pequenos gestos e no compromisso diário de cuidar, proteger e contribuir para o seu desenvolvimento