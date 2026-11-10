Corrida de São Martinho adiada para quinta-feira devido ao mau tempo

A Corrida de São Martinho, prevista para o início da noite desta terça-feira, 10 de Novembro, foi adiada devido ao agravamento das condições meteorológicas na Madeira, com a chegada da depressão Charles.

A decisão foi tomada pela direcção da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), em consonância com a Junta de Freguesia de São Martinho, por questões de segurança.

Em comunicado, a organização justifica o adiamento com os alertas emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê precipitação intensa e vento forte a partir da tarde desta terça-feira. A decisão surge como medida preventiva.

A nova data para a realização do evento passa a ser quinta-feira, 12 de Novembro, mantendo-se o programa de provas inicialmente previsto, com início marcado para as 20h30.

IPMA coloca costa Sul e zonas montanhosas da Madeira sob aviso vermelho devido à chuva e vento fortes O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso vermelho, o nível máximo de alerta, a precipitação na costa Sul e nas regiões montanhosas da Madeira. Nas zonas de maior altitude, também o vento está sob aviso vermelho, com rajadas que poderão atingir os 140 km/h.