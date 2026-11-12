Votos na ALM lançam debate sobre preconceito em torno dos rastreios oncológicos

Sergio Oliveira, do PSD, apresentou um voto de louvor às campanhas de sensibilização Outubro Rosa e Novembro Azul, sublinhando o impacto profundo que uma doença oncológica pode ter na vida dos doentes e das suas famílias.

"A doença oncológica tem o poder de alterar profundamente o curso de uma vida, interrompendo a normalidade dos dias e colocando cada pessoa perante uma realidade para a qual dificilmente alguém está preparado", afirmou o parlamentar.

Por detrás de cada diagnóstico, salientou, existe uma história pessoal, uma família que partilha a inquietação e um percurso frequentemente marcado pela exigência dos tratamentos, em que "a esperança batalha todos os dias contra a incógnita do que vem a seguir".

Neste contexto de consciência coletiva e responsabilidade perante a vida, o Outubro Rosa e o Novembro Azul assumem um significado que ultrapassa a dimensão simbólica das campanhas. Para o PSD, estas iniciativas recordam à sociedade a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, bem como a necessidade de garantir respostas de saúde cada vez mais próximas e humanizadas.

Também o JPP, pela voz de Mariusky Spínola, trouxe o tema ao debate parlamentar, aproveitando a ocasião para reconhecer o trabalho, a dedicação e a humanidade dos profissionais de saúde, cuidadores, voluntários e instituições que acompanham os doentes oncológicos. A sua presença, competência e capacidade de cuidar, destacou, fazem uma diferença profunda na vida de quem atravessa momentos de maior fragilidade.

Marta Freitas, do PS, manifestou a adesão do partido às iniciativas, salientando a importância da sensibilização no combate às doenças oncológicas. "Sensibilizar também nos obriga a agir", afirmou. A deputada chamou ainda a atenção para os tempos máximos de resposta a consultas e cirurgias oncológicas no Serviço Regional de Saúde, que, de acordo com os dados estatísticos que apresentou, ultrapassam largamente os prazos considerados aconselháveis.

Por sua vez, Sara Madalena, do CDS-PP, destacou o papel fundamental da família no apoio aos doentes e na forma como enfrentam a doença. Relativamente à campanha Novembro Azul, considerou essencial combater o preconceito que ainda condiciona a adesão dos homens aos cuidados de saúde e aos rastreios.

Manuela Gonçalves, do CH, sublinhou que, quando está em causa o cancro, "as diferenças partidárias ficam de lado". A deputada reforçou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, mas deixou também um alerta: "A solidariedade de laço ao peito não cura ninguém". Defendeu, por isso, maior agilidade nas respostas e no apoio às famílias afetadas pela doença.

Gonçalo Maia Camelo, da IL, elogiou a atuação das entidades que promovem estas campanhas e manifestou a sua solidariedade para com as pessoas afetadas por doenças oncológicas, expressando o seu apoio às iniciativas de sensibilização.

Também Miguel Castro, deputado não inscrito, abordou a questão do preconceito e das reticências que ainda levam muitos homens a adiar ou evitar os rastreios. Para assinalar a sua adesão à campanha Novembro Azul, apresentou-se no debate com bigode, esclarecendo que não se tratava de uma questão de "estilo", mas de uma forma de se associar à iniciativa.