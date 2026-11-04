LPCC alerta para prevenção do cancro da próstata que tem 21 casos por dia em Portugal

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) assinala o 'Novembro Azul' com a campanha "Tens coragem de cuidar de ti?", destinada a sensibilizar os homens para a importância de acompanharem a saúde da próstata e procurarem aconselhamento médico sobre factores de risco, diagnóstico precoce e opções de avaliação.

O cancro da próstata é o tipo de cancro mais frequente nos homens em Portugal. Em 2024, foram estimados quase 7.700 novos casos, o equivalente a 21 diagnósticos por dia, segundo dados do Global Cancer Observatory, da Agência Internacional de Investigação do Cancro.

A idade e os antecedentes familiares estão entre os factores de risco mais relevantes, sendo a campanha dirigida sobretudo aos homens entre os 50 e os 70 anos.

A iniciativa decorre durante o mês de Novembro e procura incentivar uma atitude mais proactiva em relação à saúde masculina, sob a mensagem "Não deixes que o medo decida por ti. A deteção precoce pode fazer a diferença".

A LPCC lembra que não é necessário esperar pelo aparecimento de sintomas para procurar aconselhamento médico. Entre as alterações a que os homens devem estar atentos encontram-se dificuldades em urinar, aumento da frequência urinária e diminuição da força do jacto urinário.

"O cancro da próstata pode não dar sinais nas fases iniciais e, por isso, é importante que a ausência de sintomas não seja confundida com a ausência de risco. Falar com o médico, esclarecer dúvidas e tomar decisões informadas são passos fundamentais para cuidar da saúde", sublinha Vítor Veloso, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Idade e antecedentes familiares entre os factores de risco

A doença é mais frequente em homens de idade avançada. Mais de 70% dos casos diagnosticados afectam homens com mais de 65 anos e, em muitas situações, o cancro apresenta uma evolução lenta.

No entanto, existem formas mais agressivas da doença, pelo que a avaliação médica e a identificação precoce de situações de risco podem ser determinantes para o prognóstico.

A LPCC recomenda que os homens, a partir dos 50 anos, conversem com o seu médico sobre a saúde da próstata, de modo a avaliar individualmente a necessidade de realizar exames e compreender os respectivos benefícios e riscos.

Nos casos em que existem antecedentes familiares de cancro da próstata, essa avaliação poderá ser pertinente numa idade mais jovem.