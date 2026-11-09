“A saúde também é uma coisa dos homens”

Este mês - Novembro Azul - é dedicado à saúde masculina e à necessidade da prevenção do cancro da próstata, que depois do pulmão, é o mais mortífero nos homens em Portugal.

Para ajudar a esclarecer tudo o que diz respeito a esta doença, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realizou esta tarde uma conferência/palestra em que se debateu os medos, os anseios, os riscos de uma doença que tem um grande índice de cura quando é feito um diagnóstico muito cedo.

Intitulada “Vamos Falar Sobre o Cancro da Próstata”, a sessão integra a campanha Novembro Azul 2026 e contou com a participação dos médicos urologistas Ferdinando Pereira, padrinho da iniciativa, e João Vital.

Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, salientou a importância de divulgar cada vez mais a doença e, acima de tudo, alertar para a prevenção.

“Estamos a sensibilizar para o facto de a saúde também ser uma coisa dos homens. O homem tem que deixar de ter medo. Contudo, ainda existe o estigma, entre os homens, em relação a toda esta temática. Para muitos, está em causa a sua masculinidade no sentido de que o homem não adoece. Por outro lado, existe o estigma do toque rectal.”