PS destaca trabalho dos profissionais no combate à diabetes e questiona Governo sobre evolução da doença na Madeira

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu ontem entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de saudação a expressar o reconhecimento aos profissionais de saúde, às associações, aos cuidadores e às famílias que diariamente contribuem para a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento da diabetes, valorizando igualmente o papel activo das próprias pessoas que vivem com esta doença.

Nesta data em que se assinala o Dia Mundial da Diabetes (hoje), os socialistas alertam para a importância do diagnóstico precoce da doença, da prevenção das complicações e do acompanhamento continuado, realçando o papel dos vários intervenientes em todas estes níveis de acção.

A deputada Marta Freitas adianta que a diabetes deve merecer uma atenção continuada nas políticas de saúde pública da Região, salientando que “investir na prevenção é investir na saúde e na qualidade de vida das pessoas, significa evitar sofrimento, preservar a autonomia e reduzir complicações que podem ter consequências para toda a vida”.

Também ontem, aproveitando esta efeméride, os socialistas entregaram no Parlamento um requerimento dirigido à secretária regional da Saúde e Protecção Civil, pedindo informações sobre a realidade desta doença na Região, concretamente sobre a sua evolução ao longo dos últimos anos, a execução das políticas de prevenção e controlo e as complicações associadas à diabetes.

Segundo nota à imprensa, o PS quer saber qual a evolução anual, entre 2017 e 2025, do número de pessoas com diabetes diagnosticadas e registadas no SESARAM, do número de novos diagnósticos, distinguindo, sempre que possível, os tipos 1 e 2, o sexo, os grupos etários e o concelho de residência. O partido solicita igualmente os dados provisórios mais recentes, relativos a 2026, bem como a indicação dos critérios de apuramento.

No mesmo requerimento, são pedidos os dados relativos à cobertura dos rastreios do pé diabético, da retinopatia e da doença renal, os internamentos e amputações, bem como os tempos de resposta e os recursos disponíveis nos serviços de saúde.

O partido pede igualmente informações sobre a execução da Estratégia Regional para a Diabetes, existente desde 2017, e das medidas previstas no Plano Regional de Saúde 2021–2030, bem como quantas pessoas foram abrangidas pelo programa ‘Diabetes em Movimento’, iniciado no Funchal em 2025 e estendido a Machico em 2026, que resultados foram obtidos e que calendário está previsto para o alargamento a outras localidades da Madeira e ao Porto Santo.

"É importante conhecer não apenas os programas que existem, mas também quantas pessoas chegam a beneficiar deles e quais os resultados alcançados. Se temos uma Estratégia Regional para a Diabetes e um Plano Regional de Saúde, é necessário avaliar a sua concretização e perceber se as respostas estão a chegar a quem mais precisa", sublinha Marta Freitas.

Os dados conhecidos indicam que, em 2025, mais de 25 mil pessoas tinham diagnóstico de diabetes na Madeira (10,8% da população) e que, em 2024, foram registados 57 episódios hospitalares com amputações dos membros inferiores em pessoas com diabetes (mais do dobro de 2017).

No entender da parlamentar, estes são indicadores que justificam uma atenção especial à diabetes, não apenas pelo número de pessoas afetadas, mas também pelas consequências que a doença pode ter na sua saúde, autonomia e qualidade de vida. "A diabetes é uma doença que exige acompanhamento ao longo de toda a vida, mas muitas das suas complicações podem ser prevenidas ou reduzidas através do diagnóstico precoce, da vigilância regular e do acesso atempado aos cuidados de saúde”, salienta Marta Freitas, considerando fundamental perceber o que está a ser feito para prevenir estas situações e garantir que os doentes são acompanhados antes de surgirem complicações.

Por outro lado, a deputada aponta a necessidade de olhar à diabetes enquanto doença que pode estar associada a outros problemas de saúde, considerando que há que reforçar a prevenção da diabetes tipo 2, atendendo aos elevados níveis de excesso de peso e obesidade na população madeirense, que aumentam o risco de desenvolvimento da doença. Os dados dão conta que cerca de 64% dos madeirenses entre os 18 e os 65 anos têm excesso de peso, incluindo 27,5% com obesidade. Por seu turno, 40,3% das crianças dos 5 aos 14 anos apresentam excesso de peso ou obesidade.

"Estes números mostram que precisamos de dar muito mais importância à prevenção. Não podemos olhar para a diabetes desligada de problemas como a obesidade, o sedentarismo e os hábitos alimentares. É necessário investir desde cedo na educação para a saúde, reforçar o acompanhamento nutricional e criar condições para que as pessoas possam adoptar estilos de vida mais saudáveis. A prevenção tem de começar antes de a doença surgir e deve envolver os centros de saúde, as escolas, as famílias e toda a comunidade", defende Marta Freitas.