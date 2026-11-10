Arbitragem madeirense no NXT Cup

A edição de 2026 do Torneio NXT Cup, em andebol, reuniu, entre os dias 5 e 7 de Novembro, as seleções masculinas de sub-17 de Portugal, Espanha, Itália e Áustria, num torneio internacional que terminou com a vitória espanhola e contou com a participação de três duplas portuguesas de arbitragem.

Ao longo dos três dias de competição, o madeirense António Santa Clara e Eduardo Guimarães, bem como as duplas António Almeida e Marc Rodrigues, e Leah Kelly e Alannah Kelly asseguraram a direção dos encontros, em termos de arbitragem, de um torneio que, além de proporcionar às seleções jovens um importante momento de preparação nesta fase da época, ficou marcado pelo equilíbrio entre as equipas participantes.

Disputada no sistema de todos contra todos, a competição chegou à última partida com o vencedor ainda por definir, cabendo precisamente ao confronto entre Portugal e Espanha decidir a classificação final. O encontro, arbitrado pela dupla António Santa Clara e Eduardo Guimarães, terminou favoravelmente à formação espanhola, que garantiu a conquista da edição deste ano do evento.

A presença das três duplas portuguesas permitiu, paralelamente à exigência competitiva, desenvolver um trabalho de acompanhamento e reflexão conjunta ao longo de todo o torneio. A análise dos encontros e a discussão de situações concretas de jogo prolongaram o trabalho de arbitragem para além dos 60 minutos, num exercício de partilha de conhecimento que beneficiou da experiência e das diferentes perspetivas de cada equipa.

Num ambiente de proximidade e cooperação, os três dias foram igualmente aproveitados para debater critérios de intervenção e aprofundar a leitura de diferentes momentos de jogo, valorizando a discussão técnica e a aprendizagem entre pares enquanto dimensões essenciais ao desenvolvimento da arbitragem.

“Foi um bom momento de trabalho e uma ótima partilha de experiências, que contribui sempre para a nossa evolução enquanto agentes da modalidade.” António Santa Clara (árbitro madeirense)

A NXT Cup encerrou, assim, com um balanço positivo para a arbitragem portuguesa, que encontrou nesta competição internacional uma oportunidade de aliar a responsabilidade de dirigir encontros entre seleções nacionais à troca de experiências e ao aperfeiçoamento coletivo, reforçando uma cultura de colaboração fundamental para a evolução dos seus árbitros.