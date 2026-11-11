Rui Marques agradece a dedicação, sentido de responsabilidade e trabalho de todos os profissionais

O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, fez um balanço positivo da passagem da depressão Charles pelo concelho, que não provocou danos de maior dimensão, e dirigiu um agradecimento público a todos os que estiveram no terreno durante a noite.

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Numa publicação divulgada após a passagem do ‘Charles’, o autarca descreveu a noite como “longa e exigente para muitos dos nossos trabalhadores municipais”. Rui Marques deixou “uma palavra de profundo agradecimento” a todos os que trabalharam “incansavelmente para minimizar os estragos” e, “acima de tudo, para garantir a segurança da nossa população”.

O presidente da Câmara atribui a ausência de estragos significativos ao empenho destes profissionais. “Se hoje podemos dizer que não tivemos danos de maior dimensão, isso deve-se, em grande medida, à dedicação, ao sentido de responsabilidade e ao trabalho de todos estes profissionais”, escreveu, lembrando que eram “homens e mulheres que, enquanto muitos procuravam proteger as suas casas e as suas famílias, estavam na rua, a cuidar da nossa terra e a proteger os outros”.

Rui Marques destacou ainda o papel da equipa de seis elementos dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e do chefe Carlos Nunes, da PSP, que permaneceram de prevenção durante a noite no armazém da Câmara Municipal, assegurando “uma resposta articulada e pronta perante qualquer eventualidade”. Dirigindo-se directamente a estes elementos, afirmou que a sua “presença e disponibilidade foram igualmente importantes”.

O autarca deixou também “uma palavra muito especial de agradecimento” aos trabalhadores que começaram a trabalhar nas primeiras horas da manhã e que continuam a assegurar as operações de limpeza, recuperação e normalização do concelho, sublinhando que o seu contributo é “igualmente essencial”.

Rui Marques afirmou ainda que, “enquanto presidente da Câmara Municipal, mas também enquanto cidadão deste concelho”, sente “um enorme orgulho no profissionalismo e no espírito de missão demonstrados por todos”. Agradeceu “a todos, sem excepção”, e concluiu que “é nos momentos mais difíceis que percebemos o verdadeiro valor de quem está sempre disponível para servir a sua comunidade”.