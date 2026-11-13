O bom, o mau e a santinha

Há uma doce ironia na substituição, em pleno Rossio, da manifestação da habitação pela celebração do Natal. Durante semanas, exigiram-se casas, daqui a dias vender-se-ão castanhas. A praça é a mesma, só as tendas passaram a barracas. Pelo meio, um tribunal reconheceu o direito a uma tenda solitária com ordem de despejo para outra praça, caso o Natal precisasse do espaço. Para o futuro, fica a doutrina. Em Portugal, a manifestação é um direito, desde que não atrapalhe a venda de castanhas assadas.

O bom: Os portugueses e o Bloco central

Em política, há poucos bichos-papões tão antigos como a ameaça do Bloco Central. Agita-se para assustar, mas raramente se admite o que é. Um bipartidarismo americano à portuguesa, nunca escrito, sempre negado, mas praticado durante mais de 40 anos. Até à geringonça de António Costa, PS e PSD alternaram no poder, viabilizando-se quando convinha, mas jurando o oposto. A última sondagem do Expresso sugere, todavia, que o bicho-papão tem os dias contados. 40% dos inquiridos consideram bom um governo de Bloco Central, sendo 61% da área socialista e 53% sociais-democratas. Os resultados podem ler-se como uma maioria positiva, a mesma que elegeu António José Seguro para não ver Ventura promovido a primeira figura do Estado. Ou como uma maioria negativa, de portugueses dispostos a tudo, até ao bicho-papão, para impedir que o extremismo boçal e bacoco do Chega governe o país. Resta saber se o bloco central é tampão ou fermento. Pedro Nuno Santos garante que é fermento, porque dá a Ventura a prova de que, na hora da verdade, PSD e PS juntam-se para não largar o poder. Tem alguma razão. Uma aliança que apenas existe para fechar a porta do poder fará pouco mais que adiar a entrada do Chega. O problema da teoria é que redunda numa derrota com dignidade e na entrega das chaves de São Bento a Ventura. Na verdade, o bloco central não trava o Chega por existir, mas apenas se os consensos entre PSD e PS se traduzirem em melhorias concretas na vida dos portugueses. Só assim se esvazia o discurso de quem vive do descontentamento. Os portugueses, ao que parece, já perderam o medo do papão, só falta que PS e PSD percam o medo de se entenderem nas grandes questões. A começar pela habitação.

O mau: A Madeira e o Orçamento do Estado

O Orçamento do Estado para 2027, não sendo prejudicial para as autonomias, não entusiasma madeirenses e açorianos. Mas não há fome que não dê em fartura. Na especialidade, choveram quase 40 propostas de alteração com o nome das ilhas. Só o PS assinou quinze. Quase metade são estudos, auditorias e planos, as restantes são o inventário do que não fizeram enquanto foram governo. Agora passaram a ser insuficientes as verbas do novo hospital que os próprios governos socialistas fixaram, agora invocam o ferry inscrito nos seus orçamentos de 2020 e 2021, e até propõem a cedência à Região do antigo Centro Educativo que, no Governo, o PS nunca cedeu. O JPP, apóstolo do regionalismo partidário, aumenta 35 milhões de euros às autarquias insulares, mas entrega dois terços desse valor aos Açores. Para quem defende a criação de partidos regionais, talvez não seja o melhor cartão de visita. Tal como o PS, a IL quer prorrogar a Zona Franca por mais um ano. Que os socialistas tratem o CINM a conta-gotas não espanta ninguém, que os liberais façam o mesmo diz tudo sobre a convicção com que o defendem. Surpresa, só mesmo o Governo não ter colocado a prorrogação no documento original e por um prazo maior. Por fim, o PSD, apesar de apresentar propostas interessantes, da devolução do custo do cabo para o Porto Santo à participação das regiões no Fundo Ambiental, omitiu uma linha sobre os subsistemas de saúde e a dívida acumulada. No meio de tantas propostas para as ilhas, é inexplicável que esta tenha ficado em lista de espera.

A santinha: Élia Ascensão

De cara lavada e desarmante desfaçatez, Élia Ascensão brindou-nos com uma entrevista em que o passado ocupa mais espaço que o futuro. O JPP governa Santa Cruz desde 2013. São treze anos, a caminho dos dezasseis, quatro mandatos e, no caso de Élia, uma herança do próprio partido. Ainda assim, a presidente fala como quem chegou no início da semana passada e encontrou a casa virada do avesso. A cara lavada, garante-nos, é poder voltar à banca e pedir 13 milhões de euros. O IRS que não devolve aos munícipes paga a dívida anterior a 2013, a dívida má. A boa, esclarece, é a que o JPP contrai. Quanto a casas novas, três anos talvez não bastem. Prefere ter cautela, virtude que ninguém lhe pode negar. Afinal, as casas atrasam-se porque os terrenos da Cancela, com que o PSD empolava orçamentos, eram do Governo Regional. Os do Complexo Bráulio França também não estão em nome da Câmara, mas para esses ainda não há culpado. Se fosse no futebol, seria o treinador que, ao fim de treze temporadas no mesmo clube, explica as derrotas com o plantel que o antecessor lhe deixou. Numa empresa, seria o administrador que justifica os prejuízos de 2026 com uma fatura de 2012. Em Santa Cruz, a história é outra. A presidente não erra, herda. Não atrasa, acautela. Não reserva saldo de gerência, adianta a Festa de Santo Amaro. É uma forma muito particular de governar, em que os pecados são sempre alheios e as graças sempre próprias. Não admira que a oposição desespere, afinal é difícil discutir com uma santinha. De cara lavada, sem dúvida, e de mãos também. A Élia Ascensão só falta a auréola.