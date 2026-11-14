Democratas recuperam optimismo, mas 2028 permanece incerto

O politólogo David Hopkins, da Boston College, destacou à Lusa que os democratas recuperaram o otimismo após a ampla vitória nas intercalares norte-americanas, admitindo, porém, que os resultados não permitem ainda antecipar o cenário das presidenciais de 2028.

"O que é mais claro sobre a posição dos partidos após 2026 é que os democratas recuperaram o otimismo e os republicanos perderam-no", afirmou Hopkins, em declarações à Lusa, alertando que é prematuro fazer previsões sobre as próximas eleições presidenciais.

As eleições de 03 de novembro permitiram aos democratas conquistar o controlo das duas câmaras do Congresso (Câmara dos Representantes e Senado), alterando o equilíbrio de poderes em Washington durante os últimos dois anos do segundo mandato presidencial do republicano Donald Trump.

Face aos resultados das intercalares, o professor de Ciência Política em Massachusetts afirmou que qualquer figura democrata com ambições presidenciais deverá ponderar seriamente uma candidatura em 2028, perante a possibilidade de Donald Trump continuar impopular e de os eleitores procurarem uma mudança política.

Entre os nomes que já dão sinais de interesse numa candidatura às primárias democratas, o académico identificou Gavin Newsom, governador da Califórnia; Pete Buttigieg, ex-secretário dos Transportes da administração de Joe Biden; Cory Booker, senador por Nova Jérsia; Josh Shapiro, governador da Pensilvânia; Andy Beshear, governador do Kentucky; Mark Kelly, senador pelo Arizona; Ro Khanna, congressista pela Califórnia; JB Pritzker, governador do Illinois; e Wes Moore, governador do Maryland.

A lista poderá ainda incluir a ex-vice-presidente Kamala Harris, que em 2024 perdeu a eleição presidencial contra Donald Trump.

Apesar da multiplicação de potenciais candidatos, Hopkins considera impossível antecipar quem terá melhores condições para conquistar a nomeação democrata ou se o partido acabará por escolher uma figura mais centrista, capaz de atrair eleitores moderados e independentes, ou um candidato mais liberal, mobilizador da base progressista.

Já do lado republicano, a situação é marcada por um dilema: a vontade de procurar uma nova orientação política e a necessidade de preservar o apoio da base eleitoral de Trump.

"Alguns republicanos desejarão levar o partido numa nova direção, em parte por receio de que a Presidência de Trump tenha perdido o brilho junto dos eleitores", notou o docente.

Acrescentou, porém, que o Presidente continua a ser popular entre os republicanos que deverão ter um papel determinante na escolha do candidato às presidenciais de 2028.

"O apoio de Trump continua a ser uma vantagem, e atrair críticas diretas dele será provavelmente uma desvantagem. Por isso, os republicanos enfrentam um dilema difícil de resolver", sublinhou.

Hopkins observou ainda que as divergências internas dos dois partidos não são uma consequência exclusiva dos resultados eleitorais de 2026, refletindo disputas e fações que existem há vários anos e que deverão continuar a marcar a política norte-americana.

"Os partidos têm sempre disputas internas e fações. Isto não é algo exclusivo de 2026 ou 2028", reforçou o politólogo.

"Não devemos esperar que o resultado das eleições (do início de novembro) resolva diferenças que se têm vindo a acumular há anos e que provavelmente se prolongarão por muitos anos no futuro", acrescentou.

Nesse sentido, o especialista alertou para o excesso de confiança de quem procura antecipar os resultados das próximas eleições presidenciais ou das disputas internas pela nomeação dos candidatos.

"Qualquer pessoa que afirme conseguir prever o que vai acontecer em 2028 está a ser demasiado confiante. Dois anos podem ser muito tempo na política", frisou ainda em declarações à Lusa.